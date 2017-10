Capriles pide Ramos Allup “no lavarse las manos”: Si él sigue así yo no sigo en esa mesa

octubre 24, 2017 - 2:04 pm

Henrique Capriles, ex gobernador del estado Miranda, manifestó este martes que los que están sucediendo en la dirigencia de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) debe ser una oportunidad para reorganizar la coalición opositora.

Sostuvo que no se deben colocar los intereses personales por encima del país e indicó que se deben conocer las verdades y avanzar a un cambio.

“No venga Ramos Allup a lavarse las manos. En Acción Democrática no se mueve un lápiz sin que ese señor autorice que se mueva, ya basta de seguir cayéndole a coba a la gente”, dijo.

Capriles recalcó que es necesaria una nueva organización en la MUD que permita hacerle una “verdadera oposición” al régimen de Nicolás Maduro.

“Maduro está buscando a su oposición que como ayer fue a bajarle la cabeza, una oposición que traicionó a sus electores. Es mentira, señora gobernadora de estado Táchira que fue por el pueblo tachirense, eso es pura paja”, espetó.

El ex gobernador resaltó que el estado Táchira es uno de los estados que más ha luchado por la democracia del país.

“Hablo por mí no por mi partido, yo se lo digo al señor Ramos Allup, si él sigue así, yo no sigo en esa mesa. Lo de ayer no tiene justificación. En los momentos más difíciles, cuando parece que no hay salida, sale una solución y una oportunidad”.

El Nacional