octubre 30, 2017 - 2:50 pm

La angustia que produce el hambre se observa en cada rincón de Venezuela; está en la mano extendida que pide “pa’ comer” en medio de la calle, pero también se deja entrever en el despertar de las ganas de recurrir a los instintos más oscuros para obtener dinero y alimento, uno de esos instintos en esta oportunidad ha sido el canibalismo.

A Liu Eduard Cabrera, ni a sus 17 años ni nunca, se le hubiese pasado por la mente que su destino iba directo a los paladares de los hambrientos, luego de que su cuerpo fuese descuartizado y vendido como carne de chigüire. Un muchacho que aún no se había asomado a las ventanas de la adultez, conociendo el final de esta manera, es un fenómeno difícil asimilar.

Ni un vidente hubiese sido capaz de visualizar que seriamos noticia hasta en medios internacionales porque unos humanos irónicamente inhumanos decidieron que estaba bien comerse entre ellos mismos. Antecedentes hay: lo vimos en 2016 cuando varios reclusos asesinaron a un compañero preso y fueron obligados a comer su cuerpo en una cárcel de Táchira, estado que coincide con los primeros asesinatos en serie que se conocen en la historia de Venezuela y que curiosamente también tuvieron su origen en deseos de canibalismo.

Cuando se pone la lupa sobre la situación que hoy en día azota al venezolano, especialmente a nivel de escasez de productos alimenticios y los altos costos que dictan los anaqueles, podemos caer en cuenta de las prácticas anormales que están saliendo a flote como respuesta de supervivencia; como la mutación monstruosa surgida de una instancia a la que jamás debimos haber llegado.

Quien conscientemente come carne humana o disfraza la misma de otro tipo de carne, es cómplice de algo macabro y no cabe duda de que no temerá amedrentar lo que sea que se cruce en su camino. Lo vemos en la venta de carne de perro en el Mercado de Quinta Crespo, donde quienes realizan el desollamiento buscan vender esta carne a comerciantes como si fuese de ganado.

Lo más impresionante es que el hablar de canibalismo nos remonta inevitablemente al pasado, a un periodo cavérnico, salvaje, donde mandaba el instinto y la superstición. Es por ello eso que al ver asomarse a las conductas canibalistas en nuestro país, solo contamos con una prueba más del rumbo que como sociedad estamos tomando y los escrúpulos que tristemente estamos dejando caer en el camino.

A este paso no sabemos cuándo pueda haber otro Dorángel Vargas entre nosotros.

Gabriela Nava (Pasante)

Noticia al Día