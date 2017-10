Campaña antinuclear ICAN gana el Premio Nobel de la Paz

octubre 6, 2017 - 5:11 am

La Campaña Internacional para la Abolición de las Armas Nucleares (ICAN por sus siglas en ingles) fue galardonada este viernes con el premio Nobel de la Paz, anunció el Comité Nobel Noruego. Este año había 318 candidatos.

Esa coalición mundial de oenegés impulsó un tratado histórico de prohibición de las armas nucleares que fue adoptado por 122 países en julio, aunque su alcance es sobre todo simbólico, dada la ausencia de las nueve potencias nucleares entre los firmantes.

Entre los favoritos estaban el ex secretario de Estado estadounidense John Kerry y los jefes de la diplomacia iraní, Mohamed Javad Zarif, y europea, Federica Mogherini, por su papel en el acuerdo sobre el programa nuclear cerrado en 2015 con Teherán, que impone una estricta vigilancia sobre las instalaciones iraníes para garantizar el carácter pacífico del programa nuclear, a cambio de un levantamiento progresivo de las sanciones económicas.

Entre los demás favoritos estaban la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, con o sin su alto comisionado, el italiano Filippo Grandi, después de que el número de desplazados por las guerras, la violencia o las persecuciones alcanzara un nuevo récord: 65,6 millones de personas en el mundo el año pasado.

Los “Cascos Blancos” sirios, conocidos socorristas de las zonas rebeldes de Siria, y el papa Francisco eran, por su parte, los favoritos de las casas de apuestas.

Peter Wallensteen, profesor en la Universidad de Uppsala, en Suecia, se inclina por el médico congoleño Denis Mukwege, apodado “el hombre que repara a las mujeres” por los cuidados que aporta a las víctimas de la violencia sexual en su país.

Y también se mencionan la Unión Estadounidense para las Libertades Civiles (ACLU), el bloguero saudí encarcelado Raif Badawi o voces independientes en Rusia (Svetlana Gannushkina y el diario Novaya Gazeta) y en Turquía (el periódico Cumhuriyet y su exdirector Can Dundar, que está en el exilio).

BREAKING NEWS The 2017 Nobel Peace Prize is awarded to the International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN) @nuclearban #NobelPrize pic.twitter.com/I5PUiQfFzs

— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 6, 2017