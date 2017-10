Caitlyn Jenner sopla 68 velas en su primer cumpleaños como mujer

octubre 28, 2017 - 5:22 am

Cuando se mostró ante el mundo como Caitlyn, Bruce Jenner afirmó que había vuelto a nacer. Pero, en su primer cumpleaños como mujer, el exatleta ha alcanzado las 67 primaveras. Una paradoja más, como que su hija pequeña le felicite llamándole ‘papá’. Jenner nació como hombre en Nueva York, fue medallista olímpico y saltó a la fama tras su matrimonio con Kris Kardashian, ahora Jenner. Siempre fue la comparsa en el reallity show familiar, ‘Keeping up with the Kardashians’, hasta que consiguió su propia voz.



Este año, Bruce reconoció que en realidad era una mujer y que iba a iniciar su operación de cambio de sexo. Una transición en la que contó con el apoyo de toda su familia, especialmente de sus dos hijas biológicas, Kendall y Kylie Jenner. Ha sido la benjamina del clan de las primeras en felicitar a su padre con una foto en Instagram del almuerzo para el que se reunieron en el día de ayer.

Para la ocasión, Kylie estrenó un vestido de Alexander Wang y volvió a su pelo negro con flequillo, un ‘look’ que Caitlyn ha definido como “su favorito” en su nuevo reallity show, ‘I am Cait’.

Early birthday lunch with @caitlynjenner Happy birthday dad what an amazing year for you. Una foto publicada por King Kylie (@kyliejenner) el 27 de Oct de 2015 a la(s) 2:07 PDT

