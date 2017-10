Cachorros desea acabar la serie, Nacionales quiere obligar el quinto juego

octubre 11, 2017 - 1:12 pm

Con algo de fortuna durante los tres primeros juegos de la Serie Divisional de la Liga Nacional, los Nacionales podrían haber estado a un paso de ganar su primera serie de postemporada. Pero en vez de eso, saltarán hoy al terreno del Wrigley Field tratando de seguir con vida y obligar a los Cachorros a medirse en un decisivo Juego 5.

A pesar de una sensacional labor de Stephen Strasburg y Max Scherzer contra los Cachorros, los Nacionales están en desventaja dos juegos contra uno en la SDLN, de espaldas contra la pared y con la temporada en juego. Los Cachorros, por su parte, tratarán de alcanzar por tercer año corrido la Serie de Campeonato y prender una nueva fiesta en el norte de Chicago.

“Nosotros ya hemos ganado dos juegos seguidos antes, no se trata de ningún récord”, dijo el tercera base de los Nacionales, Ryan Zimmerman. “Obviamente no es la situación en la que quieres estar, claro que yo preferiría estar 2-1 arriba. Es béisbol de postemporada. Volveremos a saltar al terreno, jugaremos, y con suerte ganaremos y nos iremos a casa para el Juego 5”.

Con un envión anímico

Los Cachorros saben que resolver las cosas temprano es importante en octubre. El envión anímico puede cambiar de distintas maneras, así como pasó en la Serie Mundial del año pasado cuando se recuperaron de una desventaja de tres juegos a uno contra los Indios. “Yo no usaría la palabra urgencia”, dijo el tercera base de los Cachorros, Kris Bryant. “Un juego a la vez, en eso es lo que yo creo. Y considero que todos aquí piensan lo mismo”.

Jake Arrieta hará su octava apertura de postemporada y tratará de bajar la efectividad de 3.64 que acumula en esos duelos. Agente libre al final de la campaña, Arrieta espera ayudar a que los Cachorros extiendan su vida en octubre tanto como les sea posible, mientras en lo personal tratará de vivir al máximo cada momento en caso de que esta sea su última apertura en Chicago.

“Es solo tratar de saborear el ambiente, detallar cada cosa un poco más”, dijo Arrieta. “Tratar de capturar con la mente algunas imágenes de Wrigley, de los fanáticos y mis compañeros, y de recordar todo lo que pueda de estas últimas semanas si este termina siendo mi último año con este uniforme”.

De última hora el miércoles, los Nacionales decidían si irse con el diestro Stephen Strasburg en lugar de Tanner Roark para el Juego 4.

El club no ha confirmado que Strasburg será su abridor en el partido de hoy, que arranca en punto de las 4 p.m. ET.

Puede que los Cachorros no utilicen la palabra urgencia mientras tratan de avanzar a la SCLN, pero para los Nacionales es un juego de vida o muerte. “Será divertido”, dijo el jardinero Bryce Harper. “Estoy esperando la hora del juego. Y pienso que todos en el equipo lo ven así. Como dijo Ryan, ya hemos ganado dos juegos seguidos antes”.

Las Mayores