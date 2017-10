Cabello: Sería una gran desgracia para el país que la derecha gobernara

octubre 11, 2017 - 10:24 pm

El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello, aseguró que “sería un desastre y una gran desgracia para el país que la derecha gobernara”, haciendo referencia a las elecciones regionales del próximo domingo 15 de octubre.

Cabello expresó que si un candidato del partido Primero Justicia (PJ) gana en una gobernación “se come al resto de los partidos de oposición y los destroza”; asimismo, apuntó “entre ellos mismo se devoran”.

El también miembro de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) dijo que “le están cayendo a coba” a los opositores por “sus mentiras” ante la agenda que planteó la MUD para salir del presidente Nicolás Maduro.

Durante la edición Nº 178 de su programa semanal Con el Mazo Dando, desde el estado Monagas, el también primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), destacó la fortaleza y firmeza de la revolución Bolivariana.

“Es una revolución de verdad, no es una revolución de mentira; si la derecha cree que nos va a asustar con sus amenazas están muy pero muy equivocados”, acentuó Cabello al recordar los inicios del proceso histórico que inició el Comandante Hugo Chávez, que tuvo como punto de partida la rebelión cívico militar del 4 de febrero de 1992.

Paralelamente, el líder socialista ratificó su lealtad y apoyo al Presidente Nicolás Maduro, ante a las constantes amenazas y acciones desestabilizadoras de la derecha y dijo: “La victoria del 15 de octubre se la dedicaremos al Comandante Hugo Chávez”.

“Se crean su propia fantasía y engañan a sus seguidores. Nosotros no nos cruzaremos de brazos si intentan algo contra Nicolás; no han visto a este pueblo movilizado en verdad, no como ustedes (dirigentes de la oposición) que convocan por redes y no se aparece ninguno después (…) aquí nos verán a todos moviéndonos en la calle para defender al Presidente Maduro”, agregó Cabello.

