Borges denuncia presunto voto múltiple de un millón 600 mil personas

octubre 23, 2017 - 1:12 pm

El presidente de la Asamblea Nacional (AN), Julio Borges, aseguró este lunes que las huellas de un millón 600 mil personas no se sabe si corresponden con las personas que votaron el pasado 15 de octubre. “El supuesto sistema más perfecto del mundo no garantiza correspondencia entre voto y huella”, declaró en rueda de prensa.

“Un grupo votó varias veces inflando el número hasta un millón 600 mil personas: voto múltiple”, indicó.

Dijo que el grupo de personas que posiblemente votó más de una vez es mucho más que la diferencia con la cual la oposición perdió las elecciones, por lo que considera que es un número que altera el resultado final.

Aseguró que el presunto voto múltiple afectó los resultados en al menos diez estados.

Unión Radio