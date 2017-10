octubre 23, 2017 - 5:06 pm

Aún no está todo claro en el asesinato de Yajaira Ramona Güerere De Bohorquez, empresaria de 44 años propietaria del restaurante Angus Grill. Ayer a eso de las 10:40 de la mañana, en pocos minutos su vida se le esfumó luego que un delincuente que la llevaba sometida, le disparó arriba del seno derecho, presuntamente desde el puesto de copiloto, al momento que la víctima conducía su camioneta Toyota, modelo Sequoia, por la avenida Delicias de Maracaibo, en sentido Norte-Sur.

Las primeras investigaciones practicadas por funcionarios de homicidios del CICPC-Zulia revelan que a Yajaira Güerere no le quitó la vida un “tocavidirios”. Presumen que quien la asesinó, le disparó desde el puesto del copiloto, pero antes de accionar el arma, la golpeó dos veces en la región frontal de la cabeza y le haló el pelo al punto de arrancarle parte del cabello. Por ahora se desconoce si se trató de una resistencia al robo de su costosa camioneta u otro móvil.

No la mató un “tocavidrios”

No pasó más de una hora cuando funcionarios del Cpbez, durante un enfrentamiento cerca de donde ocurrió el homicidio, liquidaran a un “tocavidirios” que recién salió de la cárcel. En ese mismo procedimiento policial fue detenido otro hampón. Luego el CICPC determinó que ninguno de esos dos antisociales tomo parte en el asesinaron de la dueña de Angus Grill.

Luis Adolfo Bohórquez, ganadero y esposo desde hace 25 años de Yajaira, comentó afligido esta mañana en una capilla de la funeraria mansión Apostólica, que su mujer convocó a varios de sus empleados para que el domingo fueran hasta Angus Grill, ubicado en la avenida 13 con calle 69 del sector Tierra Negra de Maracaibo. El propósito era hacer unas decoraciones para navidad del conocido restaurante del cual ella llevaba las riendas desde que su marido lo adquirió hace año y medio.

“Mientras yo me ocupaba de las labores agropecuarias ella lo hacía de su restaurante. Era una mujer dedicada a sus cuatro hijos y a su trabajo. Las cámaras de seguridad registraron la hora que Yajaira salió del Angus Grill para comprar un matero que le faltaba para la decoración. Eran las 10:17 de la mañana del domingo cuando partió y presumo que fue a un vivero en la antigua avenida Fuerzas Armadas. Al parecer encontró cerrado el local y creo que al regresar llegó a una estación de servicio ubicada en Delicias Norte y allí la sometieron”, indicó Luis Alfredo Bohórquez mientras.

A la empresaria no le robaron nada

Los sabuesos del CICPC obtuvieron un video de una cámara de seguridad de un local comercial donde al parecer se aprecia la camioneta, pero no se detalló si es en el momento cuando la dama fue sometida o luego que iba saliendo de la estación de servicio. Uno de los investigadores explicó que la camioneta Toyota que conducía la víctima, al colocar la palanca en pare, automáticamente se liberan los botones de las puertas. En ese momento pudieron entrar los delincuentes y no descartan que uno de estos pudo conocer a Yajaira.

A la empresaria no le robaron nada. El propio Luis Adolfo aseguró que un funcionario de la policía municipal tomó su bolso y su celular. Hasta esta mañana lesas pertenecías de Yajaira Ramona no había sido remitidas a la División de Homicidios del CICPC.

Jefe de la Redip-Occidnete dirige el caso

La investigaciones del caso las dirige el propio comisario general Jesús Teresén, jefe de la Región Estratégicas de Investigaciones Penales (Redip) en el occidente del país. El jefe policial designó a sus mejores hombres para dar con los asesinos de la prospera empresaria.

Los trabajos investigativos que hasta ahora han practicado el CICPC indican que la bala que mató a la empresaria le entró en la parte arriba del seno derecho y se le alojó en la parte izquierda. Una vez mal herida, la camioneta Toyota continuó lentamente la marcha e impactó levemente con uno de los parales del semáforo ubicado en la avenida Delicias con calle 61 (Universidad). Luis Adolfo Bohorquez explicó que su esposa conversaba con su madre por teléfono y está último escuchó una especie de escándalo, lo que presume fue el momento cuando la sometieron. “No creo que ella se resistió al robo. Acostumbraba a darle concejos a sus hijos de cómo actuar si llegasen a ser presas del hampa. Ya Yajaira habían sido víctima de un asaltó en esa peligrosa esquina de Delicias con la 61. Un “tocavidrios” le quitó el teléfono. Le decía a su familia que no inventaran nada si los atracaban y en su defecto entregaran lo que los delincuentes les exigieran”, agregó a su comentario el ganadero.

Por ello no se explica porque la golpearon, la tomaron por el pelo y le dispararon. Ella hubiera accedido sin ningún problema entregar sus bienes. Uno de los investigadores no descarta que quienes la sometieron sean miembros de una banda dedicada a robar lujosas camionetas Toyotas para luego ser llevadas a Colombia. Estos delincuentes en esos casos acostumbrar a raptar a sus víctimas por horas hasta que el vehículo esté en la frontera colombo-venezolana. Generalmente no castigan físicamente a sus víctimas si se trata de mujeres.

Esta mañana un mar de personas se acercó a la velación de esta mujer considerada muy generosa, de un trato especial con las personas y apegada a sus hijos. El cariño y amor que sentían por ella se reflejaba en la tristeza y el pesar quienes la acompañaron hasta el cementerio Jardines de La Chinita donde fue sepultada a la una de esta tarde.

Noticia al Día

Fotos: Xiomara Solano