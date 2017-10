Auge y caída de Ramos Allup: Estos son los memes del día

octubre 25, 2017 - 4:58 pm

El acto de toma de posesión desató la indignación contra el partido Acción Democrática, específicamente en Ramos Allup, en las redes sociales y en los comunicados de partidos.

Pese a que los cuatro gobernadores eximieron de culpa al líder de AD, el veterano Henry Ramos Allup, la decisión generó múltiples críticas contra él y contra un partido histórico.

Ramos Allup dijo que AD no respaldó a sus gobernadores, pero no aclaró si han sido o no expulsados. Y atribuyó los ataques a que su partido fue el más exitoso de entre los opositores en las regionales al apuntarse cuatro de los cinco triunfos.

Según El Carabobeño, Henry Ramos Allup es ahora el “villano” para parte de la oposición. Su posición dentro de la Unidad queda comprometida.

Estos son los memes que circulan este miércoles en las redes sociales.

#25Oct #LaCabillaPartiendola Madame Ramos Allup y el burdel de los Autoexcluidos | Por Rosquero Cabilla https://t.co/TX1eDw4gwA pic.twitter.com/nFO3grA251 — La Cabilla (@la_cabilla) October 25, 2017

#25Oct #ConHambre Por la MUD ramos Allup se la está tirando d vivo y va a quedar por fuera como la guayabera 😂 @Vice_Social #FelizMiercoles pic.twitter.com/TDqDuGBI0Q — mainel (@mainel111) October 25, 2017

Vete de aquí diablo, lárgate de este país Ramos Allup#BastaDeCogollos #QueEsUnEscualido pic.twitter.com/0p8RDBQg5T — Cecilio Rivas (@ceciliorivasd) October 21, 2017

#ConHambre por la MUD

La guerra por la candidatura presidencial ha comenzado 👉👉ansias de poder #FelizMiercoles#25Oct pic.twitter.com/OZPh2kbseL — mainel (@mainel111) October 25, 2017

#25Oct #ConHambre Por la MUD Capriles y Allup se dan con todo así q La MUD está en hora loca .@dcabellor #FelizMiercoles pic.twitter.com/YqDiFTK7wN — mainel (@mainel111) October 25, 2017

