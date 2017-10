octubre 25, 2017 - 11:47 am

Individuos fríos, secos por dentro, desagradables y repugnantes como el excremento, así son los ladrones que le quitan la vida a sus víctimas

Son seres malignos, despreciados por la sociedad, verdugos despiadados– como en las películas de terror– que causan daños físicos, psicológicos e irreparables a otros con tal de conseguir sus objetivos, o sea insignificantes bienes materiales. Muchos son catalogados como almas indolentes, sin ningún tipo de sentimientos, secos por dentro, fríos, desagradables y repugnantes como el excremento. ¡Sí!, oscuros y tenebrosos como la noche.

Se trata de los delincuentes, especialmente aquellos atracadores que sin ningún tipo de escrúpulos revientan la vida de inocentes en tan solo segundos, sin nada de compasión, todo lo contrario, pareciera que les diera satisfacción el dolor ajeno.

En la mente de aquellas personas que lloran por la pérdida física de un ser querido que les arrebató el hampa común, pasan muchas cosas. En el cerebro de los que no consiguen consuelo se produce una revolución de sentimientos encontrados; consternación, mucha rabia, dolor, pero sobre todo impotencia. Algunos, piden, o mejor dicho, gritan justicia, pero ésta tan solo es una palabra, puesto que su significado se ve con poca frecuencia surtir efecto ante la maldad, generada por estas almas perdidas capaces de todo, es decir los ladronzuelos y además asesinos, esos que todos quisieran desaparecer de la faz de la tierra.

Todo lo anterior expuesto es nada más que un extracto de los referidos sentimientos encontrados de las personas de bien de la sociedad, víctimas de la inseguridad y el hampa común, quienes también han tenido la desagradable circunstancia de perder a un familiar por dichas razones. Sin embargo, este trabajo de investigación busca poner de manifiesto la otra parte, saber que pasa por la mente– si es que tienen dirían muchos– de los delincuentes, antes y después que cometen sus fechorías, pero que además les quitan la vida a inocentes.

¿Por qué los ladrones matan a sus víctimas?

En este sentido, Noticia al Día consultó a los expertos. Fuentes policiales a quienes se les resguardó su identidad, clasificaron a los ladrones y asesinos en tres tipos: “Los que matan porque se ponen nerviosos, los que matan porque están bajo los efectos de las drogas y los que matan a sus víctimas en el momento de un robo porque se creen los más malos y fuertes del ámbito criminal. Estos últimos hasta llegan a contar los muertos que tienen encima, porque dentro de ese mundo, adquiere más respeto quien haya liquidado a más personas de bien. De hecho, son éstos son los que se convierten en líderes negativos”, explicó un funcionario policial.

Por su parte, otro efectivo del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), señaló que “los ladrones van con una meta, quitarles los bienes materiales a otras personas, pero al ver que estas oponen resistencia”, es allí, cuando comienza lo más repudiado, la violencia de estos individuos– que muchos anhelan con toda el alma que no existiesen en la humanidad– “disparan contra su víctima”.

Para algunos ladronzuelos, “la libertad es lo máximo”, agregó el informante. “Disparan por nervios. Piensan, ahorita llega la policía y me agarran, seré hombre muerto”.

“Esa sensación de caer preso y los nervios se unen y el resultado es que la situación se sale de control, convirtiéndose el robo en un acto mortal y terminan arrebatándole la vida a una persona”, sentenció el profesional de la seguridad.

Acotó, “todo depende de la reacción del infortunado, de cómo actúa al momento de ser interceptado por el asaltante. Unos actúan normal, otros forcejean y eso origina nervios o rabia en el delincuente. Por ello, es recomendable que la víctima mantenga la calma y coopere con el ladrón, eso evitará que éste se altere y haya un desenlace fatal, por lo menos así lo veo yo”.

“En una oportunidad a mí me pasó, estaba con mi familia en el carro y llegaron unos delincuentes a robarnos. Con todo y que soy funcionario recurrí a la calma y la cooperación. Ellos (los delincuentes) me pidieron la llave del carro, los objetos de valor y los celulares, estos nunca pueden faltar. Yo accedí y les entregué todo lo que pedían. Finalmente, no hubo nada que lamentar, solo el despojo de los bienes materiales.

Otro experto policial destacó que “el ladrón se pone nervioso si va a atracar con un arma real y si no tiene experiencia esos nervios son aún mayores. Es esto lo que los lleva a disparar contra sus víctimas”.

El funcionario indicó que “hay situaciones en donde dichos nervios hacen que el hampón accione el arma de fuego por accidente”. Sin embargo, precisó que “en otros casos, los delincuentes abren fuego cuando se encuentran a alguien que saben que también está armado, pero nunca faltan los que se tienen que drogar para salir al ruedo y perpetrar el robo, se les sube la adrenalina”.

“Hay antisociales que disparan contra la víctima por solo maldad, ya que al parecer es más fácil salir en libertad por homicidio que por robo”, detalló el oficial.

Además, señaló que “cuando los delincuentes están en grupo se sienten más apoyados, por ejemplo, el que tiene el arma no quiere disparar, pero su compinche le dice que dispare, es decir, lo influencia. Finalmente, están los que se arriesgan y les ha funcionado, matan una y otra vez y no les pasa nada, pero son seres que aunque se conviertan en lideres negativos solo llegan a temprana edad, de los 35 años pasan, ya que son liquidados por la policía o entre ellos mismos por el control delictivo”.

No hay nada en el mundo que calme el desconsuelo de aquellos que pierden a un ser querido y tampoco nada que se los devuelva, porque sencillamente así le dio la gana al hampa común. Ni siquiera en el caso más común, que la policía ultime a los delincuentes, durante enfrentamientos, luego de que éstos cometen un robo, pero no solo eso, también cargan con la vida de inocentes.

Ante lo anteriormente dicho, el llamado de la sociedad es a los cuerpos policiales para que implementen estrategias a fin de evitar el robo a mano armada por parte de estos seres oscuros y tenebrosos, los delincuentes, y lo que es peor aún la muerte de personas que no tienen nada más que la culpa de trabajar duro para adquirir sus bienes materiales, envidiados por ladronzuelos, quienes toman posesión de estos objetos de valor por la fuerza.

Noticia al Día