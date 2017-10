Asombrosa revelación sobre las cinco momias “extraterrestres” halladas en Perú

octubre 25, 2017 - 11:13 pm

Un científico peruano asegura que las extrañas momias halladas este año en la misteriosa ciudad de Nazca no son falsas y podrían ser efectivamente extraterrestres, como se especula desde entonces.

El doctor Edson Vivanco, especialista en esqueletos, es parte de un equipo de investigadores que tratan de dilucidar el origen de estos cinco extraños cuerpos de cráneos alargados, torsos estrechos y extremidades con apenas tres dedos cada una, que tendrían 1.700 años de antigüedad.

“Me invitaron a unirme a la investigación para dar mi opinión médica y determinar si las piezas son reales o un fraude. Hay muchos detalles que indican que los cuerpos son reales”, aseguró Vivanco, quien consideró que “no se trata de seres humanos”, según señaló en una entrevista con el ufólogo Steve Meera recolectada por el periódico británico Express.

El científico señala en especial que las características anatómicas de la calavera, su estructura interna y las suturas occipitales, parietales y frontales presentes serían “muy difíciles” de falsificar.

Ya se han realizado algunos exámenes de ADN que determinaron que las momias eran humanas al 100%, aunque otras muestras no pudieron determinarlo.

En base a esto la comunidad científica peruana considera que las momias son falsificaciones construidas con partes humanas reales, aunque muchos creen que podría tratarse de una especie nueva o incluso de extraterrestres.

“En una primera impresión me pareció extraño hallar manos de tres dedos pero con cinco falanges en cada uno. Eso nos interesó y decidimos avanzar en la investigación. Es muy importante determinar si es real o no”, dijo Vivanco.

“Muchos doctores se han expresado sin estudiar el cuerpo, al que no han tenido acceso. Si es falso seremos los primeros en decirlo, pero ahora estamos estudiando la evidencia”, consideró.

“Por el momento no encontramos nada que diga que es un fraude o que los cuerpos fueron modificados de alguna manera. Tenemos evidencia que nos ubica en un camino para probar que son reales”, agregó.

Vivanco explicó que en los estudios topográficos realizados al momento no se hallaron indicios de modificaciones, roturas o fisuras que muestren una intervención para construir los esqueletos tomando partes de diferentes cuerpos.

Por lo tanto manejan dos hipótesis: “O esta es una entidad biológica única previamente desconocida para la ciencia, o son cuerpos ensamblados y tenemos que descubrir cómo lo hicieron, para castigar adecuadamente a los culpables”.

El investigador no oculta, sin embargo, su punto de vista: “Creo que son reales, pero es mi opinión personal, la verdad no me pertenece”.

Infobae