Artistas, aplausos y reconocimientos en los Latin American Music Awards 2017

Desde el Teatro Dolby de Hollywood se celebran los Latin American Music Awards donde artistas como Alejandra Guzmán, Bacilos, Bad Bunny, Chayanne, Farruko, Fifth Harmony, Gente de Zona, Gloria Trevi, Jesse & Joy, Manuel Medrano, Pablo Alborán, Prince Royce, Ozuna y Wisin, entre muchos otros, tienen su momento de protagonismo sobre el escenario.

La apertura del show estuvo a cargo de las mexicanas Gloria Trevi y Alejandra Guzmán, con espectáculo tan potente como las personalidades de ambas intérpretes. Chayanne y Wisin fueron los próximos en poner música a la noche con su más reciente tema, Qué me has hecho”, seguidamente de la puesta en escena de Jesse y Joy con Gente de Zona y su canción, 3 A.M.

Más tarde, Camila Cabello desbordó sensualidad interpretando, Havana, su más reciente sencillo.

El primer premio de la noche fue al “sencillo del año” para Shakira y Prince Royce con su tema, Deja Vu, mientras, la mexicana Gloria Trevi se llevó el galardón a Artista Femenina Favorita Rock/Pop, por tercer año consecutivo.

La cantante Becky G y el actor Diego Boneta, son los anfitriones de esta noche.

Premio Especial: Pitbull

El artista Pitbull fue el homenajeado de la gala por su talento y trabajo fuera del escenario. Interpretó algunos de sus más famosos temas y compartió escena con la agrupación Fifth Harmony el featuring, Por Favor.

Armando Pérez, conocido en la industria como Pitbull, aprovechó para dirigirse al mundo y llevando un mensaje sobre la vida. “Vivan la vida, no dejen que la vida los viva a ustedes”, fue parte de lo que dijo.

No desperdició la oportunidad para dirigir una palabras al presidente Trump, a quién invitó a construir más escuelas “en vez de construir un muro”, le recordó que “los inmigrantes ayudaron a construir los Estados Unidos”.

