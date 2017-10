Así jugarán los comodines en las Mayores

octubre 1, 2017 - 4:00 pm

Se definieron los primeros enfrentamientos de los playoffs de las Grandes Ligas de la MLB para la temporada 2017.

En la Liga Americana, en la ronda de comodines se enfrentarán Minnesota Twins vs New York Yankees el martes a las 8.00 pm. y el que gané irá contra los Cleveland Indians, la otra llave será entre los Boston Red Sox vs Houston Astros.

En la Liga Nacional, el duelo de comodines será Colorado Rockies vs Arizona Diamondbacks, el miércoles a las 8.00 pm y el ganador se enfrentará a Los Angeles Dodgers, el otro encuentro se definirá entre Chicago Cubs y Washington Nationals.

Noticia al Día