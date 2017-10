Asesino de la masacre de Las Vegas usó rifles AK47 con disparos a ráfaga y mira telescópica

octubre 3, 2017 - 12:24 pm

Las dos armas largas utilizadas por el autor de la masacre de Las Vegas, Stephen Paddock serían del modelo AK47, provistas de un dispositivo para dispar ráfagas, trípode y mira telescópica, que le proporcionó un poder de fuego letal , según lo afirman expertos consultados por The Washington Post.

De acuerdo a un oficial de las fuerzas de seguridad citado los rifles disparados por el “lobo solitario” de Las Vegas, están dotados con visores y trípodes posicionados frente a dos ventanas que estaban rotas, así como un mecanismos de selector de tiro, que le permitió disparar a las víctimas en forma de ráfaga.

La policía halló 23 armas en su habitación del hotel Mandalay Bay y 19 más en su casa de Mesquite en Nevada, además de explosivos y en su coche, nitrato de amonio, un fertilizante que se puede usar para fabricar explosivos.

El Wall Street Journal precisa que entre las 42 armas incautadas a Paddock había rifles automáticos y armas del estilo AR-15 y AK-47.

La policía aún no ha confirmado qué tipo de armas utilizó, como tampoco han hecho público cuántas disparó, pero según el sonido de las ráfagas, algunos expertos han logrado inferir que el arma usada fue un rifle automático: una metralleta, un fusil de asalto o una semiautomática modificada.

Police have retrieved in excess of 18 additional firearms, officers say https://t.co/yoTz4ucU59

— Meg Wagner (@megwagner) 2 de octubre de 2017