Arturo Vidal se retracta de su retiro y continuará vistiendo la camiseta de Chile

octubre 11, 2017 - 3:39 pm

“Cada vez que me llamen estaré a disposición de mi selección”, afirmó este miércoles el chileno Arturo Vidal, dejando de lado su anunciada intención de despedirse de la ‘Roja’, de la que el estelar volante es pieza fundamental.

“Chile es un equipo de guerreros. Me siento orgulloso de pertenecer a este grupo. Y no lo voy a abandonar. Vamos juntos hasta el final; cada vez que me llamen estaré a disposición de mi selección”, dijo Vidal, volante del Bayern Múnich de Alemania, en una carta que publicó en sus redes sociales.

Después de una mensaje de gratitud a sus compañeros tras la derrota 3-0 ante Brasil y que dejó a Chile fuera del Mundial Rusia-2018, Vidal mostró su disposición a seguir a la cabeza del equipo chileno.

“Por eso estoy seguro que todos juntos vamos a volver más fuertes que nunca. No nos den por muertos jamás, somos guerreros chilenos”, remarcó, despidiéndose con un “Arriba Chile, nos vemos en la próxima batalla”.

Un mes antes, después de la derrota de Chile en la decimosexta fecha que hipotecó el sueño de clasificar a Rusia-2018, Vidal dijo que daría un paso al costado de la selección luego de una década de carrera.

“Me voy a preparar para estar al máximo en estos dos partidos (ante Ecuador y Brasil) e ir al Mundial para luego dejar la Selección”, sentenció entonces Vidal en el aeropuerto de la capital chilena antes de viajar rumbo a Alemania para reincorporarse al Bayern.

“Generación Dorada” del fútbol chileno

“Estos diez años han sido duros, así que es momento de descansar”, agregó Vidal, una de las más reconocidas figuras de la llamada “Generación Dorada” del fútbol chileno, junto a Alexis Sánchez, Gary Medel o Claudio Bravo, quienes ahora verán de lejos el Mundial Rusia-2018.

Con un cuerpo lleno de tatuajes, un mohicano en su cabeza y una irreverente personalidad, Vidal en 10 años de carrera ganó tres títulos con Colo Colo en Chile, mientras que en Italia, el ‘Rey Arturo’ conquistó cuatro veces el Calcio con la Juventus, dos Supercopas y una Copa Italia.

En Alemania, ya con el Bayern, obtuvo dos Bundesligas, dos Supercopas y una Copa de Alemania. Sumado a las dos Copas América que ganó con Chile, los dos primeros títulos a nivel de selección, Arturo Vidal contrastó esta prodigiosa carrera con un historial de escándalos.

Un guerrero puede llorar, sentir temor y hasta decepcionarse, pero jamás se rinde ni abandona hasta la muerte!!!! pic.twitter.com/cpJKKwxHMj — Arturo Vidal (@kingarturo23) 11 de octubre de 2017



Agencias