octubre 26, 2017 - 5:42 pm

El ex viceministro venezolano Nervis Villalobos, originario del estado Zulia, fue arrestado este jueves por presuntamente participar en una gran red de corrupción que involucra a la petrolera del gobierno venezolano PDVSA, dijo un funcionario de la policía española.

La Guardia Civil dijo a The Associated Press que una unidad policial especializada en lavado de dinero arrestó a Nervis Villalobos, ex viceministro de Energía Eléctrica, en Madrid, acatando una orden de arresto de la fiscalía del gobierno estadounidense. El funcionario español dijo que también fue detenido Luis Carlos de León, ex funcionario de la empresa eléctrica venezolana, junto con un ex ejecutivo de la unidad de compras de PDVSA. El funcionario español no estaba autorizado para ser identificado y habló bajo condición de anonimato a la agencia informativa AP.

Villalobos sería el primer ex alto funcionario que es detenido como parte de una amplia investigación estadounidense sobre corrupción en PDVSA, que ya ha conllevado a que 10 empresarios se declaren culpables.

Noticia al Día / AP