octubre 23, 2017 - 8:21 pm

El gobernador saliente Francisco Arias Cárdenas, asumirá la presidencia de la Corporación Zulia (Corpozulia) y el “protectorado” de la región, anunció esta noche el primer mandatario nacional, Nicolás Maduro.

Maduro, quien encabezó la reunión con gobernadores electos el pasado 15 de octubre, reconoció el esfuerzo y experiencia de Arias Cárdenas, por lo cual lo nombró al frente de la Corporación, ente adscrito al Ministerio de Planificación y Finanzas.

Asimismo, el primer mandatario nacional nombró “protectores” a los candidatos oficialistas que no ganaron las gobernaciones. En ese sentido, manifestó que la idea es no dejar “al garete” al pueblo en las regiones en que no alcanzaron mayoría.

La figura del “protectorado”, destacó Maduro, demostró que resulta exitoso, tal como afirma que ocurrió en el estado Miranda, donde fungió como tal Elías Jaua y luego Héctor Rodriguez.

Noticia al Día