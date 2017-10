octubre 3, 2017 - 12:31 pm

Las ganas y ambición de Arcenio León con las Águilas del Zulia están intactas. El pitcher de 31 años se reportó el lunes con el club rapaz y afirmó que está “trabajando fuertemente” para lanzar desde el primer día.

El zuliano debutó este año en Grandes Ligas con los Tigres de Detroit y, pese a haber quedado como agente libre por una lesión en el brazo, la experiencia obtenida quiere derramarla sobre el montículo en Venezuela.

“Duré dos meses tratando la rehabilitación antes de venirme. Gracias a Dios pude tirar dos ‘bullpemes’ allá previo a mi regreso. El brazo está a un 80%, pero está bien, está sano. Empecé hoy a entrenar y estoy trabajando fuertemente para ver si puedo lanzar los primeros juegos, si no voy a estar el sábado y domingo de la primera semana”, declaró León a la prensa desde el ‘club house’ del estadio Luis Aparicio.

Afirmó que su rol de este año con el uniforme rapaz es el rescate de los juegos. “Las Águilas me tiene en planes para cerrar. El año pasado terminó haciéndolo Silvino (Bracho) porque me paró la gente de Detroit. La meta ahorita es enfocarme en hacer mi trabajo y conseguir un nuevo contrato. De momento estaría toda la temporada, esperando que todo marche bien”, dijo.

Sobre su experiencia con los Tigres, el lanzador contó: “Yo llegué a Detroit en Triple A, me pusieron primeramente a tirar el sexto inning, no me dieron el rol de cerrador, me lo gané luego en Triple A. El cerrador siempre tiene que estar con sangre fría”.

Pero el brazo lo obligó a pasar por ‘waiver’. “La gente de Detroit me dijo: no tuviste problemas con nosotros, demostraste que puedes lanzar en Grandes Ligas, lamentablemente te lesionaste pero vamos a tener los ojos puestos en ti, sigue trabajando, demuéstranos otra vez que estás sano para ver si te podemos firmar otra vez”.

En Las Mayores lanzó 6 entradas y 2 tercios, permitiendo 7 imparables y 9 anotaciones. Otorgó 6 boletos y par de ponches. Fijó 12,15 de efectividad.

Arcenio León se enfoca con las Águilas y un anhelado bicampeonato. “Queremos repetir el título, darle la alegría a los zulianos, a esa fanaticada que tanto nos apoyó el año pasado”.

Alberto Daniel Barboza

Noticia al Día