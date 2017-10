Andrea Dovizioso afirmó que Marc Márquez está muy nervioso

octubre 28, 2017 - 9:22 am

Andrea Dovizioso arrancará el tercero, cerrando la primera fila de la parrilla, después de unos entrenamientos en los que fue muy constante desde el viernes, tanto con la pista mojada como en seco.

Márquez, por su parte, saldrá séptimo, dos líneas más atrás del único rival que le queda en la pelea por el título. Para el corredor de Ducati, que el español firmara precisamente este fin de semana la peor cronometrada en lo que va de año puede ser un indicativo de la presión que siente el de Honda.

Andrea Dovizioso cree que lo importante son las buenas sensaciones con la moto

“Puede que Marc esté un poco más nervioso porque las cosas no le vienen de cara. Lo que le ocurre aquí no le ha pasado en toda la segunda mitad del curso, es algo anómalo. Pero también lo era lo que había hecho hasta ahora”, argumentó Andrea Dovizioso.

“La primera línea es importante, pero lo más importante son las buenas sensaciones con la moto tanto en seco como en mojado. Eso marca la diferencia. No me imaginaba llegar a la carrera tan preparado”, convino el de Forli.

Dovi, que ya se impuso en este escenario la temporada pasada, es muy consciente, sin embargo, que hay oponentes, especialmente dos, que han demostrado tener un ritmo de giro muy similar al suyo y que están en condiciones de complicarle mucho las cosas.

“Dani es un piloto particular: a veces es el más fuerte y no logras alcanzarle, pero otras veces crees que es el más rápido y luego en carrera flojea un poco. Y Zarco llega con mucha confianza, eso se nota desde el jueves. Después de la gran carrera que hizo en Australua –terminó el cuarto– quiere hacer saltar la banca este fin de semana y lo está haciendo”, zanjó Andrea Dovizioso, que no tiene otra opción que salir al ataque, para dejar, como máximo en 25 puntos los 33 que le saca Márquez en estos momentos al frente de la tabla.

