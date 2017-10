Alcaldía de Mérida no autorizó aumento de pasajes de 100% exigido por transportistas

octubre 31, 2017 - 12:07 pm

La alcaldía del municipio Libertador de Mérida negó la petición de los transportistas de aumentar la tarifa del pasaje urbano en un 100% para este miércoles 1 de noviembre, por lo que sancionará a quienes incurran en el cobro indebido de la misma.

El gerente de Vialidad Urbana, Tránsito y Transporte de la Alcaldía del municipio Libertador, Alirio Zambrano, rechazó que los transportistas pretendan aumentar a Bs. 600 el pasaje urbano, más aún cuando este año se cumplieron los tres incrementos en la tarifa (abril, julio y octubre), establecidos en el decreto de la ordenanza que rige la materia.

“Hay un compromiso de la Alcaldía con el sector transporte los cuales se cumplieron, ubicando el costo del mismo en 300 bolívares, quedando acordado que el siguiente aumento se realizaría para el año 2018”, pero ante la difícil situación económica por la que atraviesa el país, nuevamente el sindicato de transporte solicita ante el ayuntamiento un nuevo ajuste en la tarifa para el venidero mes de noviembre, pero dicha petición fue negada.

“No hemos autorizado el aumento, aun cuando los transportistas advirtieron que lo van a realizar de manera unilateral, pero ejerceremos las sanciones correspondientes”.

Aseveró que en el municipio Libertador no van a autorizar aumentos, pues el decreto marco de la Ley de Transporte Terrestre establece que el aumento debe medirse por un instrumento legal; no obstante, los transportistas deben esperar el año 2018, ya que los ciudadanos no están en condiciones de asumir el mismo.

Globovisión