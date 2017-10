Afinan lanzamiento de criptomonedas venezolanas

octubre 20, 2017 - 9:28 pm

Los medios de intercambio digital cada día cobran más auge en diferentes latitudes del mundo, en particular la inversión en monedas electrónicas. Nuestro país no se queda atrás, dado que la empresa The Social Us, gestionada por jóvenes venezolanos, ofrece la oportunidad de desarrollar contratos inteligentes en las primeras criptomonedas venezolanas y tecnología del blockchain, con todas sus bondades a partir el mes de noviembre.



Así lo informó el fundador y CEO de The Social Us, Gabriel Jiménez, en una entrevista exclusiva para El Mundo Economía y Negocios (Emen), acompañado por el jefe de prensa de la citada empresa, Jaime Sandoval. “Este es un proyecto enmarcado en el emprendimiento de las criptomonedas y desarrollados por jóvenes venezolanos, en el que estamos invitando a cambiar el foco y a soñar en que si se puede desarrollar conocimiento y oportunidades de inversión en Venezuela”, aseveró Jiménez.

Cabe destacar que el lanzamiento de esta oferta inicial de monedas (ICO en sus siglas en inglés) es completamente inédita para nuestro país, y llevará por nombre VOT. Esta ICO venezolana se ofrece a través del proyecto bandera de The Social Us, Invot; un robot-mentor y escuela de inversión que ofrece a los pequeños y medianos inversionistas una guía que permitirá familiarizarse con todo el mundo de las criptomonedas.

Apuesta por Venezuela

Para inicios del mes de noviembre, The Social Us prevé el lanzamiento de la versión gratuita del Invot, en el que los usuarios podrán acceder sin costo alguno. Mientras que para mediados o finales de noviembre tienen previsto el lanzamiento pleno del ICO a través del Invot, en el que los inversionistas podrán adquirir las criptomonedas con un tope de 65.000 eter.

Dentro de este orden de ideas, Gabriel Jiménez destacó que con esta primera ICO buscan incentivar el surgimiento de otras ICO en el país, “contempla bajos costos y genera oportunidades de inversión, no tienes limitaciones de materia prima o manufacturas como en otras áreas. Es un emprendimiento en equipo que busca incentivar la creación de otras ICOs en el país” explicó Jiménez.

Las criptomonedas no es una novedad en el mundo de los negocios y la inversión. Solo en el año 2016 los proyectos ICO en todo el mundo alcanzaron los $2,8 billones, incluyendo al Bitcoin que debutó en 2009 y otras criptomonedas como Litecoin, Ethereum, y Dogecoin.

