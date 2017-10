Aerolíneas Argentinas eliminó su único vuelo semanal entre Buenos Aires y Caracas

octubre 6, 2017 - 6:30 pm

Aerolíneas Argentinas informó este viernes sobre la “desprogramación” de su único vuelo semanal que operaba entre Buenos Aires y Caracas por “razones operativas”.

“Aerolíneas Argentinas informa que, debido a razones operativas, ha procedido a la desprogramación de su vuelo semanal que se operaba entre Buenos Aires y Caracas”, señala la empresa a través de un comunicado publicado en su página web.

En este sentido, Aerolíneas Argentinas publicó las gestiones que deben realizar los pasajeros que tenían boleto comprado para este ruta.

Los pasajeros sin viaje iniciado:

– Podrán solicitar la devolución de su ticket al 100%.

– Se autoriza el cambio de ruta, sin cobro de diferencia de tarifa, penalidad, ni cargo de emisión, solo para aquellos pasajeros que deseen volar hacia/desde Bogotá solo con Aerolíneas Argentinas.

– Se permite cambio de ruta, exceptuando el pago de la penalidad y del cargo de emisión, abonando la diferencia de tarifa correspondiente.

– Se autoriza a los pasajeros con tickets de Aerolíneas Plus lo mencionado anteriormente.

Pasajeros con viaje iniciado:

– Se permitirá devolución del 50% de la tarifa paga. Si el pasajero posee un ticket de Aerolíneas Plus, se reintegrarán las millas del tramo no utilizado.

– Se autoriza el cambio de ruta, sin cobro de diferencia de tarifa, penalidad, ni cargo de emisión, solo para aquellos pasajeros que deseen volar hacia/desde Bogotá solo con Aerolíneas Argentinas. El tramo Bogotá – Caracas y viceversa, queda a cargo del pasajero.

– Se autoriza a los pasajeros con tickets de Aerolíneas Plus lo mencionado anteriormente.

Noticia al Día