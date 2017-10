octubre 15, 2017 - 2:45 pm

La versatilidad de Marwin González es bien conocida a esta altura de la carrera del venezolano, quien tiene la habilidad de jugar con eficacia tanto en el cuadro interior como los jardines.

Pero el 2017 ha sido el verdadero momento de brillar para González, quien no sólo tuvo su mejor campaña con el madero, sino también se ha hecho un nombre en esta postemporada por su proeza en los jardines con dos asistencias cruciales desde el jardín izquierdo que al final marcaron la diferencia a favor de los Astros.

“Mi equipo me ha ayudado mucho y siempre trato de aprender de ellos”, dijo González al tocar el tema de su capacidad de jugar muchas posiciones diferentes. “Creo que este año ha sido cuando más he jugado en los jardines. Tengo que seguir aprendiendo y jugando duro”.

Un torpedero natural, González ha tenido una trayectoria notable en un equipo de los Astros que cuenta con su compatriota José Altuve en la segunda base y el puertorriqueño Carlos Correa en el campo corto. Con tal de tener a González en el lineup casi a diario, el manager A.J. Hinch ha utilizado al oriundo de Puerto Ordaz en la tercera, la primera, el jardín izquierdo y el bosque derecho, además de la intermedia y las paradas cortas.

González no sólo les da un respiro a los otros que necesitan un día de descanso, sino también jugó en el campo corto casi a diario mientras se ausentó Correa por una lesión en el pulgar izquierdo durante la segunda mitad de la temporada regular.

“Marwin es un jugador de todos los días, salvo que no sabemos en qué posición va a jugar en un día determinado”, dijo Hinch. “Obviamente, lo tenemos jugando en el jardín izquierdo en estos playoffs.

“No puedes sobre-estimar su importancia en este equipo, no sólo por el hecho de defender diferentes posiciones-ésa es la parte más fácil. Lo difícil es ser bueno o por encima del promedio en esas posiciones y aportar en el equipo”.

Los disparos de González en el Juego 4 de la Serie Divisional contra los Medias Rojas y del Juego 1 de la Serie de Campeonato ante los Yankees ayudaron a preservar victorias de los Astros por la diferencia mínima. Pero a lo largo del 2017, González ha justificado su presencia en la alineación de Houston con el madero.

En la campaña regular, González bateó .303/.377/.530 con 34 dobles, 23 jonrones y 90 empujadas, topes personales en cada una de esas categorías. El venezolano terminó con OPS de .907 y OPS ajustado de 149, el cuarto mejor de la Liga Americana.

“Es uno de los mejores peloteros del béisbol”, dijo Altuve acerca de su amigo. “Marwin es un pelotero que no sólo se para en una posición, sino que la juega muy bien. Si pones a Marwin en la segunda base, quizás la juegue mejor que yo.

“Es un jugador clave para esta organización y llena los vacíos que hay en el lineup. Tú puedes poner a Marwin desde primero hasta noveno bate y él va a hacer el trabajo. Puede dar jonrones y puede batear para average”.

González asegura que jamás deja que el ajuste a la tarea defensiva del día afecte su mentalidad en el plato. “Trato de no ligar la defensa con lo de la ofensiva”, expresó.

Con una variedad de guantes en su casillero, González ha demostrado que puede rendir desde una variedad de posiciones.

“Creo que es un tributo a su trabajo y a su versatilidad”, dijo Hinch. “Ha habido días en que ha ido a mi oficina con cinco guantes diferentes, preguntándome cuál necesita (para ese día). Él ha puesto el esfuerzo en muchas posiciones diferentes para aprender a jugarlas, y jugarlas bien.

“Ahora es un jugador de todos los días, no sabiendo dónde va a jugar. Eso es lo que lo hace tan valioso para nosotros. Y ahora que estamos en los playoffs, no hay forma de que no vaya a estar en el lineup”.

