Hace 49 años Francisco “Morochito” Rodríguez ganó la medalla de oro olímpica

octubre 26, 2017 - 6:30 am

El boxeador criollo Francisco “Morochito” Brito Rodríguez conquistó un 26 de octubre la medalla de oro en el peso de mosca en los Juegos Olímpicos de México 1968, siendo la primera dorada para Venezuela en una cita olímpica.

“Morochito” derrotó al surcoreano Yong-Ju Jee, en la división de los 48 kilogramos y hoy se celebran 48 años de haber colgado la áurea olímpica. Por eso los Juegos Olímpicos de México 1968 son recordados cada 26 de octubre en nuestro país por el trabajo realizado por Francisco “Morochito” Rodríguez, quien con sus puños se hizo eterno.

Aquel último combate de 1968 inició con dificultades para Venezuela, porque Rodríguez no daba el peso. Estaba ligeramente por encima y tuvo que trabajar antes de subir a la báscula para poder pelear. En el ring las cosas fueron distintas. Se impuso el buen boxeo de “Morochito”. No obstante, sufrió un percance en su mano derecha en el segundo asalto.

Conoce porque le decían “Morochito”

Nacido en Cumaná el 20 de septiembre de 1945, hijo de Olga Margarita Rodríguez de Brito y segundo de 14 hermanos, este púgil venezolano, que cuenta con 71 años de edad y a quien le fue endilgado cariñosamente el mote de “Morochito” por tener una hermana gemela llamada Alida, se inició en el boxeo a los 11 años de edad.

Fogueado inicialmente por el entrenador Pedro Acosta y luego por Ely Montes, se traslada a Caracas, donde completa su preparación deportiva y es incorporado a la Selección Nacional de Boxeo, donde destaca en un torneo latinoamericano realizado en Chile.

Otros éxitos de “Morochito”

En los Juegos Panamericanos de Cali (Colombia) de 1971 demostró “Morochito” que la medalla de oro ganada en la justa México y también se llevó la dorada en su categoría. Rodríguez participó en 7 competencias mundiales, en las cuales resultó campeón por knockout.

Dejó de pelear –según datos de José Duque, presidente de la Asociación de Boxeo del estado Sucre- en 1977. Su última contienda la llevó a cabo en un campeonato nacional en representación del Distrito Capital.A su retiro del cuadrilátero se dedicó a entrenar a jóvenes principiantes en un local en el Paraíso, donde conformó el Club de Boxeo “Morochito” Rodríguez.

A decir de Duque, se ha hecho difícil encontrar a un pugilista como Morochito Rodríguez, pues –a su juicio- no hay un atleta que tenga un ciclo olímpico como el suyo.

Recientemente, el boxeador cumanés, considerado el más grande peleador aficionado que ha tenido Venezuela en la división minimosca, estuvo quebrantado de salud al sufrir un ACV leve, del cual se encuentra totalmente recuperado.

IV Festival de Boxeo Copa “Morochito” Rodríguez

De igual modo, 32 boxeadores competirán este miércoles por la medalla de oro del Festival de Boxeo Copa Francisco “Morochito” Rodríguez, que se desarrolla en Cumaná, estado Sucre desde el sábado pasado.

Unos 161 atletas de 24 estados del país se concentraron en esta competencia de talla nacional, en la que Sucre va a la final con 33 puntos, seguido de la delegación de Guárico, con 10 unidades.

La final del evento está pautado para este miércoles a las tres de la tarde en la plaza Bolívar de Cumaná, se tienen previstos 16 combates, en los que pelearan 10 atletas masculinos (49 a 91 Kg) y seis femeninas (48 a 69 Kg), y en los que cada ganador sumará tres puntos al récord acumulado, para conquistar el oro.

Un merecido homenaje

Para el acto de clausura se rendirá un merecido homenaje al campeón cumanés, donde se le cortará una torta de 50kilos en en la plaza Bolívar de Cumaná. Se tiene previsto que esta actividad cuente con la presencia de autoridades del Ministerio del Poder Popular para la Juventud y el Deporte, del Instituto Nacional del Deporte, el atleta olímpico Francisco “Morochito” Rodríguez y el gobernador del estado Sucre, Luis Acuña Cedeño, entre otras

“La historia y los triunfos de “Morochito” Rodríguez me inspiran a prepararme con empeño. Yo también quiero ser campeón mundial, igual que lo fue él. En este campeonato he obtenido dos victorias por knockout en el primer round”, comenta Clemente Márquez, joven oriundo de Irapa, estado Sucre, quien participa en la jornada pugilística que se desarrolla en Cumaná.

