Carlos Ocariz descarta ir a la reelección como alcalde de Sucre, en Miranda

octubre 30, 2017 - 9:47 pm

El político Carlos Ocariz descartó postularse nuevamente a la alcaldía del municipio Sucre, en el estado Miranda, tras dos periodos consecutivos como alcalde.

A través de su cuenta oficial de Twitter, el dirigente de Primero Justicia reiteró que actualmente no están dadas las condiciones para acudir a un proceso electoral, tras el revés sufrido en las elecciones regionales donde perdió contra Héctor Rodríguez la gobernación mirandina. “En las circunstancias del #15Oct no se respeta el voto libre por eso los partidos han tomado la decisión de no participar; la cual apoyo”, escribió.

Voluntad Popular, Primero Justicia y Acción Democrática anunciaron que no participarán en la contienda prevista para el mes de diciembre y cuya fecha definitiva no ha sido informada por el CNE.

Noticia al Día