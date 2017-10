Fallas eléctricas dejan sin agua a habitantes de Cabimas

octubre 17, 2017 - 9:06 pm

A propósito de la escasez de agua en el municipio Cabimas durante los últimos días, Enrique Parra, Comisionado del vital líquido en la ciudad, informó que uno de los equipos responsables del bombeo, presentó una severa falla eléctrica la cual ocasionó su total colapso.

El representante municipal, comentó que en Pueblo Viejo existen 5 bombas destinadas al respectivo bombeo del agua y una de estas, la encargada de abastecer el servicio a Cabimas fue la afectada, razón que ha impedido que los ciudadanos reciban el vital líquido con normalidad.

“El equipo averiado se encuentra ubicado en el área de Torre Toma, en el lugar ya están laborando una comisión de la Corporación Eléctrica más una cuadrilla de Hidrolago quienes están haciendo un gran esfuerzo por solventar prontamente la avería que presenta el equipo para así retomar el servicio del agua por tubería como los Cabimenses tanto lo esperan y requieren”, explico Parra.

Asimismo el Comisionado local destaco que una vez se resuelva la limitación existente, establecerán un cronograma de bombeo de acuerdo a las zonas más emergentes y vulnerables de la ciudad, tales como las parroquias: Ambrosio, Carmen Herrera y La Rosa.

“Esto no significa que el resto de las parroquias no serán abastecidas, sino que reciben el vital líquido con mayor facilidad y mejor fluidez que las ya antes mencionadas, a su vez aclaro que la Estación o llenadero de F-7 permanece cerrada puesto que mientras no se arregle la bomba principal que abastece a nuestra localidad, es imposible cargar unidades y demás recipientes, lo que buscamos es q se solvente la situación con la brevedad del caso”, manifestó el representante municipal.

Nota de prensa