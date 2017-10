Edith González contará su experiencia sobre el cáncer en un libro

octubre 6, 2017 - 11:05 pm

En junio pasado, Edith González dio a conocer que mantenía bajo control el cáncer de ovario que le detectaron y del cuál ha realizado una serie de tratamientos. Ahora, la actriz busca plasmar su experiencia personal con este padecimiento a través de un libro que ya está preparando.

“El libro va lento, pero ya me están aplicando la dura porque ya hay editoriales que están interesadas en mi libro. Ya tengo que entregar”, mencionó González a los medios de comunicación. “Es un libro seco, directo, a la cabeza. Guardando las distancias, como escribía [Ernest] Hemingway. Es directo, no hay contemplaciones”.

La protagonista de “Eva, la trailera” quiere utilizar este texto como una forma de apoyo para todas aquellas personas que se han visto afectadas por este mal. Pretende darles herramientas a todos los enfermos para enfrentarlo de la mejor manera.

“Hablar no sólo de cáncer, estamos hablando sobre sobrevivencia; entendiendo que una persona, cualquiera que esta sea, hombre o mujer, que se sometido a un enfrentamiento entre la vida y la muerte, y tienes disidencia al hacerlo provocas otro tipo de empatía con el público, con la gente”, agregó.

Edith González está convencida que hay dos formas de afrontar el cáncer, con sufrimiento o de una forma optimista.

“Aquí la bronca no es si Dios te lo da o no te lo da, es qué haces con él. Lo sufres o sales adelante con una sonrisa y yo expongo salir adelante con una sonrisa. Eso escogí y aquí estoy. No voy a llegar, pero espero que se identifiquen y digan: ‘si ella pudo, yo puedo’. Ese es mi gran logro”, advirtió.

“‘Sí yo puedo, tú puedes. A lo qué sea, a lo qué sea’”, concluyó.

Peopleenespanol