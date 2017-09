septiembre 18, 2017 - 8:24 am

Una amiga secreta le ha postulado. Quiere hacerle este reconocimiento. De su amistad y belleza expresa lo siguiente: “Hoy voy a postular para este post a una gran mujer llamada Yusmely Méndez (ella no puede saber quien soy porque me mata, ya que no le gusta la farándula jeje ) La conozco desde que éramos adolescentes y de ella sólo puedo decir cosas buenas, es toda una guerrera, trabajadora, excelente madre(tiene una hija hermosa por la cual se desvive), es una excelente hija, Buena tía y hermana siempre preocupada por su familia, tiene un corazón que no le cabe en el pecho, sencilla y hermosa, aunque por dentro esté desmoronada ella es optimista, siempre tiene una sonrisa en su rostro (sólo los que la conocemos lo sabemos porque a simple vista cae mal jejeje)tiene un sentido del humor excepcional que hace cambiar de ánimo a cualquiera, pero cuando se pone arrerabiosa hay que salir corriendo y como si eso no fuera suficiente, la mujer a sus 34 años es toda una modelo fitness (pasa dos horas diarias en el gym y cuida lo que come jeje) le doy gracias a Dios por contar con su amistad ya que es un ser humano especial (lo de ella no es de ella) como amiga ni hablar y por eso Dios la ha premiado muchas veces.. en tres resumidas palabras ella es “TODA UNA MUJERZOTA” y bueno sólo espero que le guste este detalle y que no me vaya a matar jeje”.

Para quienes deseen participar o postular amigas, pueden hacerlo a través del correo [email protected], con los siguientes datos: Nombre completo, edad y labores a las que se dedica.

No se publicarán trabajos que atenten contra la moral y buenas costumbres como: pornografía, sexo explícito, desnudos.

Thom Cruz