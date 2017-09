Zulianas bellas, Kathyna Fernandez, dedicación de amor de una hija a su madre

Septiembre 16, 2017 - 12:00 pm

Esta preciosa zuliana, Kathyna Fernández, fue postulada por su hija, una joven estudiante de periodismo cuyos sentimientos son una joya, una hija que ama y admira a su madre, que se preocupa por ella, que quiere verla feliz.

Naibelyn Huerta Fernández nos ha escrito con tanta sencillez y plenitud de cariño que nos ha enternecido. Así nos habló de su mamá: “deseo postular a mi MAMIIII…… Cómo explicarle que tengo una mama Guerrera, Humilde, Honesta, Sencilla, Preciosa, Comprensiva, Amorosa….. Ella ha sido Todoooo Toditooooo para mi y mis hermanitos, ella se llama Kathyna Fernandez tienes 38 años y es Funcionaria Publica desde hace 13 años en el FUNSAZ-171 o VEN-911… Perteneciente a la Gobernación del Zulla, ella es la mejor mamá del mundo. Sólita nos ha sacado adelante desde muy joven, y siento que su labor ha sido Excelente, Maravillosa. No existe la manera para describir la forma abnegada de como se ha sacrificado por nosotros y nunca ha dejado de darnos un besos o mejor dicho muchos besos jejejeje y, sobretodo, abrazos bien calientitos..jejeje….. Fíjese lo maravilloso de mi mamiii que tengo una hermanita de tan solo 9 años y estudia 5to grado, mi hermanito tiene 18 años y estudia CONTADURÍA PUBLICA en LUZ y pues yo de tan solo 20 años estudio 6to Semestre de COMUNICACIÓN SOCIAL en LUZ, RELACIONES PUBLICAS…. Mi mami nos tuvo muy joven, pero eso no le ha impedido ser profesional, ella es T.S.U. en INFORMÁTICA, dedicada y sacrificada por nosotros, es tan bonita mamá que se ha olvidado de ella misma en el amor, y al ver su articulo me encantó porque, que mas quisiera yo que verla sonreír no solo por nosotros sus hijos si no por verla enamorada…. De verdad me encantaría que tomara en cuenta mi articulo y sea acto para una DEDICACIÓN DE AMOR DE UNA HIJA A UNA MADRE… Feliz Día….

Somos de Maracaibo, tierra de AMOR FERVOR Y LUCHA”

Para quienes deseen participar o postular amigas, pueden hacerlo a través del correo [email protected], con los siguientes datos: Nombre completo, edad y labores a las que se dedica.

No se publicarán trabajos que atenten contra la moral y buenas costumbres como: pornografía, sexo explícito, desnudos.

Thom Cruz