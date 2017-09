septiembre 23, 2017 - 6:40 pm

Un solitario gol de Tommy Tobar sirvió para que el Carabobo FC se impusiera 1-0 al Zulia FC, la tarde de este sábado, en el estadio Misael Delgado de Valencia. El partido correspondió a la undécima jornada del Torneo Clausura 2017.

Los dirigidos por Carlos Fabián Maldonado no pudieron al combinado granate, que se mostró sólido en sector defensivo, hecho que anuló las arremetidas de Sergio Unrein, Albert Zambrano y Miguel Celis, referencias ofensivas del club petrolero.

Zulia FC mostró buena cara en la primera mitad, pero los locales fueron ganando terreno para acercarse al área del portero Junior Marcano, quien respondió con los guantes en varias ocasiones.

Fue hasta el minuto 59 cuando el delantero Tommy Tobar apareció para inaugurar la pizarra a favor del Carabobo FC y llegar a 17 goles en el año (8 en el Clausura). Con un remate de cabeza aprovechó un balón centrado desde la derecha y batió al arquero Marcano, anticipándose a la marca de Henry Plazas y Grenddy Perozo.

El conjunto negriazul lleva cuatro compromisos sin conocer la victoria y, tras perder en Valencia, se queda en el puesto 12 de la clasificación. Dependerá de otros resultados para no continuar descendiendo.

Por su parte, Carabobo FC asalta el liderato del Torneo Clausura con 23 unidades, a espera de lo que hagan Deportivo Lara (vs Trujillanos) y Mineros de Guayana (vs Deportivo Anzoátegui).

El partido en el Misael Delgado se jugó a puertas cerradas debido a una sanción que cumple conjunto granate.

En la fecha 12 del evento, Zulia FC recibirá en el “Pachencho” Romero de Maracaibo a Trujillanos. Carabobo FC visitará al Aragua FC.

Minuto a minuto del partido

7′ Tarjeta amarilla para Federico Silvestre en el club carabobeño.

8′ Henry Plazas amenazó en un tiro libre. La pelota se marchó desviada.

12′ Flojo remate de Eduard Bello que atajó el guardameta Junior Marcano.

15′ Disparo de Fernández que no consigue trayectoria hacia portería.

19′ César Gómez lo intentó con un derechazo lejano que pasó cerca del poste.

20′ Junior Marcano responde ante un peligroso disparo de Novoa.

24′ Tarjeta amarilla para Daniel Rivillo en el Zulia FC.

38′ Se detuvo el juego por una fuerte falta de Unrein sobre el arquero Edixson González.

40′ Sergio Unrein recibe la cartulina amarilla.

44′ Despeje de Grenddy Perozo en el área que por poco termina en autogol.

44′ Paradón de Junior Marcano. Logró desviar la pelota tras un cabezazo de Mago.

45+2′ Medio tiempo.

46′ Primer cambio en el Carabobo: Entra Carlos Suárez en lugar de José Manríquez.

48′ Nuevamente Junior Marcano se luce en el arco. Tapó un disparo de Bello en un tiro libre desde la frontal del área.

55′ Remate desviado de Daniel Rivillo.

58′ Henry Plazas logró pescar un balón dentro del área carabobeña pero falló en su intento de rematar al arco.

59′ ¡GOL! Tobar aprovechó un centro desde la derecha para anticiparse a la defensa y cabecear la pelota para enviar al fondo de la portería.

64′ Primera modificación en el Zulia FC: Entra Johao Martínez y se va al banquillo Marco Gómez.

68′ Amonestado Juan Colina. El colegiado indicó que simuló una falta dentro del área.

73′ Segunda sustitución en el Carabobo: Se retira Marlon Fernández e ingresa Jeysen Núñez.

75′ Nuevo cambio en el Zulia FC: Miguel Celis ocupa el lugar de César Gómez.

77′ Tarjeta amarilla para Junior Moreno por una fuerte infracción.

81′ Última modificación en el Zulia FC: Carlos Moreno reemplaza a Albert Zambrano.

90+2′ Diego Osío representó la última sustitución en Carabobo. Diego Osío entró por Cristian Novoa.

90+5′ FIN del partido.

Alineaciones iniciales y cambios

Zulia FC: Marcano; Rivillo, Plazas, Perozo, Cordero; M. Gómez (J. Martínez), J. Moreno, C. Gómez (Celis), Yohandry Orozco; Albert Zambrano (C. Moreno) y Sergio Unrein.

Carabobo FC: González; Manríquez (Suárez), Fuenmayor, Silvestre, Mago; Montaña*, Colina, Bello; Fernández (Núñez), Novoa (Osío) y Tobar.

Otros resultados de este sábado

Deportivo JBL 1-0 Aragua FC

Resto de partidos en la jornada

Atlético Socopó vs Caracas FC

Portuguesa vs Metropolitanos

Deportivo Anzoátegui vs Mineros de Guayana

Deportivo la Guaira vs Monagas

Atlético Venezuela vs Zamora FC

Deportivo Táchira vs Estudiantes de Mérida (Lunes)

Trujillanos vs Deportivo Lara (Martes)

Alberto Daniel Barboza

Noticia al Día