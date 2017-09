Voluntad Popular anuncia apoyo a Carlos Ocariz para la gobernación de Miranda

Septiembre 7, 2017 - 8:10 pm

El responsable de Voluntad Popular en el estado Miranda, Alfredo Jimeno, anunció el apoyo de la tolda naranja a la precandidatura de Carlos Ocariz a la gobernación del estado Miranda. Aseguró el candidato demostró no solo una gran gestión en su periodo como alcalde del municipio Sucre, sino que además posee un gran compromiso con el bienestar de todos los mirandinos.

“Apoyamos a Carlos Ocariz no solo por ser un gran ejemplo de lo que debería ser una gran gestión, pero ante todo su compromiso con el bienestar de todos los mirandinos. Él tiene un liderazgo fundamental para lograr el cambio y por eso en Voluntad Popular damos nuestro total apoyo a nuestro próximo gobernador, Carlos Ocariz. Sabemos que nos enfrentamos a una dictadura, a un Consejo Nacional Electoral fraudulento, pero no abandonaremos ningún campo de lucha y junto a Ocariz lograremos el cambio”.

El coordinador nacional político encargado del Voluntad Popular y diputado a la Asamblea Nacional por Miranda, Juan Andrés Mejía, aseguró que Carlos Ocariz ha demostrado tener las cualidades que se piden a los dirigentes de la tolda naranja.

Destacó que durante sendos periodos como alcalde del municipio Sucre. Ocariz dirigió una gestión donde todos los derechos han sido para todas las personas, enfocándose en los más necesitados.

“Carlos Ocariz representa una gestión donde todos los derechos han sido para todas las personas. En medio de la persecución política Ocariz ha enfocado su gestión en beneficio de quienes más le necesitan. A Caucagüita, a Petare, esos son los lugares a los que tenemos que ir para lograr la libertad de toda Venezuela. Él entiende que Petare no puede estar bien si Miranda no lo está, que Miranda no puede prosperar si Nicolás Maduro llena a Venezuela de miseria. Por eso la gobernación será una trinchera de lucha para defender la democracia y la Constitución de 1999”.

Carlos Ocariz agradeció el apoyo de Voluntad Popular a su precandidatura a la gobernación de Miranda e invitó a todos los venezolanos a votar el próximo domingo 10 de septiembre, porque rendirse ante el desánimo implica entregar Venezuela al régimen de Nicolás Maduro.

“Agradezco el apoyo de todos nuestros compañeros de Voluntad Popular en el estado Miranda. Entiendo que esto no se trata de una fiesta electoral, porque esto no es una elección para un cargo. Para nosotros esto es una cruzada para levantarle la moral al pueblo, porque el pueblo se siente frustrado por las arremetidas de una dictadura hambreadora que tiene a la gente de Barlovento comiendo una vez al día. Nosotros estamos aquí asumiendo este reto para dar esperanza, para decirle al pueblo que si hay razones para seguir luchando. No podemos rendirnos porque en el fondo rendirse es entregarse. A los mirandinos tenemos que decirles que no están solos, que nosotros estamos junto a ellos defendiendo nuestros valores con honestidad”.

El precandidato de la tolda naranja aseguró que el pueblo no verá vallas o afiches por las candidaturas de la Unidad Democrática pues las elecciones regionales no son una fiesta electoral sino una lucha de resistencia que debe servir para despertar la consciencia y el ánimo de los venezolanos.

800 Noticias