Vientos del huracán Irma alejan el agua de la costa en Florida

Septiembre 10, 2017 - 1:24 pm

El huracán Irma, que ya se ha cobrado la vida de 23 personas tras su paso por el Caribe, ha arribado a Estados Unidos. El primero en sentir los efectos de la tormenta, una de las más ponentes jamás registradas en el Atlántico, es el estado de Florida.

Mientras que el poderoso ciclón azota la costa floridense, en Internet empiezan a aparecer diferentes videos del lugar de los hechos.

En una grabación publicada por la presentadora de Fox News Jillian Mele, se aprecia uno de los efectos causados por este potente ciclón, en concreto la retirada del mar en la bahía de Tampa.

En su cuenta de Twitter, la periodista ha indicado que a este fenómeno se lo explicó su colega, la principal meteoróloga de la cadena, Janice Dean.

“Habrá más preocupación más tarde, cuando los vientos empiecen a empujar el agua hacia la costa”, aseguró Dean a través de un tuit.

Look at Tampa Bay… this AM there were whitecaps. @JaniceDean told me the winds from #irma are pushing the water out @foxandfriends pic.twitter.com/5agY7hG1zC

— Jillian Mele (@jillianmele) 10 de septiembre de 2017