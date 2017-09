“Vengan conmigo para la batalla, para la victoria, para la derrota de los enemigos de la patria” (Luis Semprún Jurado)

septiembre 22, 2017 - 8:15 am

“Nunca llegarás a tu destino si te paras

a tirar piedras a cada perro que ladra”

WINSTON CHURCHILL

Encontré a un Anacleto todo sudoroso, tratando de refrescarse con una limonada fría que le acababa de servir el camarero. Al verme, levantó y agitó la mano en señal de saludo al tiempo que me decía: “Chucho debe estar bravo con nosotros, camarita, porque el calor que hace es insoportable. Fíjese como estoy y eso que apenas si estuve un cuarto de hora en la concentración de apoyo al gobernador alcalde, Pancho, ese que llaman cariñosamente ‘el gobernador de pala en mano’, porque ¡como trabaja ese hombre!” Hizo una pausa, bebió algo mas de su limonada y prosiguió: “Me quedé asombrado con la cantidad de gente que estaba allí en señal de apoyo; abarrotado no describe la multitud de personas que se congregaron en el sitio, cantando y bailando alegremente. Sobre todo, coreando el nombre de Arias y asegurando que ‘Con Arias gana el pueblo’. Aproveché el momento para conversar con algunos de los presentes y preguntarles ¿por qué apoyaban a Pancho?, y sus respuestas me demostraron que en verdad conocen la gestión y la mayoría de las obras realizadas en salud, vialidad, vivienda, recolección de los desechos sólidos de Maracaibo, pago puntual a todos sus trabajadores, educación, espacios para la vida y la paz, lucha contra la delincuencia y sobre todo, paciencia y entereza a la hora de enfrentar las acciones de la disociada oposición que tenemos. A Arias, al igual que a Diosdado, la oposición ha tratado de desprestigiarlo con fábulas urbanas, sobre todo por las redes sociales, acusándole de cuanta barbaridad se les ocurre, sin mostrar prueba alguna; es más, sin tan siquiera un indicio creíble. Bueno, camarada… recuerde que ellos son los inteligentes, los que saben, los honestos, los demócratas, y nosotros los brutos, los ignorantes, los pata en el suelo deshonestos y antidemócratas. El hombre tiene gestión de la que estar muy orgulloso, a pesar de que todavía le falta por hacer para completar su sueño de lograr que el Zulia sea ‘nombre y luz de Venezuela’. De que le ha echado una del tamaño de la bola del gas, le ha echado.”

Ciertamente los que vivimos en “la tierra del sol amada” hemos podido observar como ha sido fiel a su lema “gobernar es hacer”. Hay dos días en los que los humanos nada podemos hacer: el ayer y el mañana. El ayer, que representa el pasado, quedó de por sí sepultado, y el mañana seguirá siendo siempre algo incierto, por muy esperanzador que sea. Así que se ha dedicado, día a día, a trabajar en su meta de tratar de darle a los zulianos la mayor suma de felicidad, con la vista puesta en mejorar las cosas que no se hicieron tan bien en el ayer y con la expectativa de excelentes resultados para el mañana. Si uno revisa su agenda de trabajo, siempre la encuentra full, por lo que muchos nos preguntamos de donde saca tanta energía.

Algunos no recuerdan, o no quieren recordar, el estado desastroso en el que Arias encontró el “Palacio de los Cóndores”, como es conocida la sede del gobierno zuliano, porque al verlo hoy piensan que siempre estuvo así. Y al igual que esa, muchas otras infraestructuras de sedes de organismos regionales, así como los ambulatorios y las escuelas, la vialidad y pare de contar. Los zulianos, y los no zulianos que aquí viven, son testigos fieles de la situación en la que encontraba el estado a la llegada de Pancho y de cómo se encuentra hoy. Sí, sabemos que hay problemas puntuales, que no soy exclusivos de la región, sino nacionales, como por ejemplo la especulación y el contrabando de extracción, los cuales no se han solucionado pero se trabaja en ello.

La disociada y sicótica oposición que tenemos cree que inventando falacias va a lograr engañar de nuevo al pueblo, y sin importar los apelativos que me dediquen, debo presentarle algunas de las cosas que el Gobernador hace como rutina diaria.

En el Zulia todos los días son días de vivienda, porque todos los días se entregan viviendas dignas. A la fecha se han hecho realidad los sueños de un ”hogar” a mas de CIENTO NOVENTA Y TRES MIL familias y todavía hay otras TREINTA MIL que se están ejecutando, para ser entregadas antes de fin de año. Con ello supera las 200 mil viviendas ofrecidas para esta gestión.

familias y todavía hay otras que se están ejecutando, para ser entregadas antes de fin de año. Con ello supera las 200 mil viviendas ofrecidas para esta gestión. En el Zulia se construye la mejor vialidad de Venezuela. Podemos observar los distribuidores construidos, el avance gigantesco de la Lara-Zulia, de la Machiques – Colón, la Circunvalación 3, el municipio Miranda, etc.

El gobierno regional nos devuelve espacios para la vida y la paz, con parques y rutas ecoturísticas, para el sano esparcimiento de las familias zulianas y de los turistas que nos visitan; últimos ejemps: La vereda del Lago III etapa, el Bergantín.

El gobierno regional dota de equipos y medicamentos a los centros de salud preventiva y curativa, desde Barrio Adentro básico hasta los grandes hospitales, porque la salud de la familia es prioridad en su gestión. Sabemos que no siempre se encuentra el medicamento adecuado, pero muchos son los que a diario reciben atención y medicinas gratuitas en esos centros asistenciales. También, en pocos días entrará en servicio el mejor oncológico de Latinoamérica.

El gobierno regional reacondiciona y dota las escuelas. Sobre todo, ahora que acaba de iniciar el año escolar, podemos observar espacios para una educación integral de calidad, asistidos por el Programa de Alimentación Escolar, así como la entrega de Canaimitas y Canaimas, becas Jesús Enrique Lossada, morrales con útiles, uniformes a precios solidarios, etc. etc.

El gobierno regional realiza operativos especiales de limpieza, en el que se siguen recolectando toneladas de desechos sólidos en Maracaibo, ahora que el TSJ le asignó tal responsabilidad, ante la ausencia del servicio de recolección de basura que le correspondía a la ineficaz, ineficiente e improba municipalidad.

El gobierno regional trabajó arduamente en planes de contingencia para resolver la falta de agua y garantizarla a la población durante la sequía, por causas naturales, que afectó a todo el estado.

Apenas si he nombrado una minguita de la cantidad de obras que a diario se concluyen e inauguran. A mi edad, he visto pasar muchos gobiernos por el Zulia, pero éste es el único que se puede llamar “gobierno” de verdad, a pesar de las cosas que aun haya por hacer. Por eso yo acompañaré a Arias en su llamado “Vengan conmigo para la batalla, para la victoria, para la derrota de los enemigos de la patria”, porque los enemigos de la patria destruyen, solicitan sanciones y bloqueos al país, propician odio y violencia, y se alegran de las arrecheras del pueblo que ellos piensan capitalizar en forma de “voto castigo”. Pero el pueblo ya no cae en sus trampas porque ya conoce a sus verdugos.

Nos escuchamos por:

El Ojo de la Ciudad, Mararitmo 900 AM, de lunes a viernes, de 11:00 am a 12:00 m

Comentarios y contacto: [email protected] gmail.com

Facebook: El Ojo de la Ciudad – Twitter: @luissemp