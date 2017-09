Venezolanos varados en Miami partieron este martes hacia Santo Domingo

septiembre 20, 2017 - 10:17 am

Los más de 70 venezolanos que quedaron varados en el aeropuerto internacional de Miami tras la suspensión de los vuelos de la aerolínea Santa Bárbara lograron embarcar este martes hacia Santo Domingo.

El vuelo de PAWA, afiliada de Santa Bárbara, salió a las 3:13 pm.

De acuerdo con El Nuevo Herald, el viaje no inspira confianza a los usuarios, pues no poseen un documento que compruebe que su destino es Caracas. Aseguraron no saber cuándo llegarán a Venezuela.

La aerolínea Santa Bárbara suspendió sus vuelos del viernes 8 al martes 12 de septiembre ante el paso del huracán Irma.

Ante esta medida lo venezolanos se quejaron que la empresa los había dejado a la deriva sin ofrecerles una buena coordinación. Los ciudadanos pernoctaron y se asearon en el terminal aéreo.

Agencias