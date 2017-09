Venezolano salva la vida del modelo chileno Ignacio Lastra: Lo rescató de un auto en llamas

septiembre 19, 2017 - 9:10 am

Como millones de venezolanos que han inmigrado a otras latitudes en busca de mejor calidad de vida donde trabajan y se labran nuevos caminos, es el caso específico de Emmanuel Soto, nacido en Maracaibo quien se encuentra en Chile desempeñándose como técnico en refrigeración desde hace tres meses.

Su experiencia en la tierra de los chilenos lo ha llevado a vivir en poco tiempo un hecho nunca imaginado, como fue salvarle la vida a Ignacio Lastra, modelo, ganador del reality show “Doble Tentación” 2017, producido y transmitido por Mega, donde los participantes tienen el rol de “tentar” a las parejas y mantener esa tentación hasta el final del concurso.

El hecho ocurrió hace dos semanas cuando Lastra en compañía de su pareja Julia Fernández, sufre un terrible accidente automovilístico en el cual el vehículo se convirtió en una bola de fuego producto del impacto y vuelco de la unidad, saliendo sin muchas complicaciones Julia y quedándose atrapado Lastra.

Emmanuel Soto (20) venezolano en compañía de Fabian Pinilla (27) chileno, al momento del accidente cumplían guardia en la empresa de refrigeración donde laboran, cuando sintieron el estruendo del impacto del choque salieron a ver qué pasaba, y se encuentran con la sorpresa de que uno de los vehículos se prendía en llamas y sus ocupantes pedían auxilio.

Ellos corrieron para socorrerlos y como pudieron sacaron a Lastra quien se encuentra hospitalizado con el 85 % de su cuerpo quemado, mientras que su compañera hace dos días fue intervenida quirúrgicamente por fractura de clavícula.

Los medios chileños han reseñado el hecho como una acción heroica de Fabian Pinilla y el marabino Emmanuel Soto, quienes rescataron a la pareja de novios de las llamas del accidente automovilístico que sufrieron en la avenida Providencia de Santiago de Chile hace dos semanas.

“Esto fue un milagro por donde se le mire. Nosotros somos técnicos en aire acondicionado y nunca trabajamos de noche, pero esta vez sí lo hicimos”, contó Pinilla.

Al llegar al lugar, se percataron de que Julia estaba saliendo del vehículo y la ayudaron, pero Soto se dio cuenta de que había alguien más. “Nacho estaba con la cabeza y parte del tronco fuera del auto (por la ventana lateral), pero no podía salir”, señaló.

¿Sintieron miedo en algún momento viendo que las llamas envolvían con rapidez el auto?

El venezolano Emmanuel expresó que al momento no sintieron miedo, solo querían socorrer a los involucrados en el accidente, fue complicado ayudar a Ignacio, ya que tenía llamas en su espalda y no querían hacerle daño. En medio de la desesperación, lograron sacarlo y tirarlo al suelo. Posterior a esto, se quitaron sus chaquetas para intentar apagar el fuego.

Pero no fue hasta que un guardia de la empresa donde trabajan llegó con un extintor, y pudieron sofocar las llamas.

“Con la ayuda de una muchacha cargamos a Lastra hasta la vereda para alejarnos totalmente del incendio del carro. Después de eso llegó la ambulancia que lo trasladó a la clínica”, detalló Soto, el venezolano quien lleva tres meses en el país sureño.

Entre tanto Pinilla agregó que solo pensó en ayudar a alguien que ha podido ser un hermano, un amigo o cualquier persona.

Ambos jóvenes confidenciaron que siguen muy ligados a Lastra y a su familia, por eso lo han visitado diariamente en la clínica. Sin embargo, Emmanuel tiene una opinión bastante dura sobre los testigos que se encontraban en el lugar del accidente y no ayudaron, solo se limitaron a grabar con los celulares el hecho sin importar el factor humano.

A 2 semanas del trágico accidente la pareja evoluciona bien, pero no han podido tener contacto debido al alto porcentaje de quemaduras de Lastra en su cuerpo que lo mantiene aislado y la reciente operación de clavícula de su novia quien está en absoluto reposo.

Entre tanto, la heroica labor tanto del chileno Pinilla como del marabino Soto ha sido reseñado por todos los medios de información de Chile, resaltando la labor que desempeñaron en pro del prójimo.

Carmen Zabala

C.N.P 3886