El venezolano Juan Carlos Pinedo es un actor al descubierto en HBO

Olive Kitteridge es una miniserie de televisión transmitida por HBO, basada en la novela del mismo nombre de Elizabeth Strout, en la cual participa un elenco de primera línea como France Mc Dormand quien es el personaje principal, Richard Jenkins como el marido amante de Olive, Henry Kitteridge, Zoe Kazan, Bill Murray y el venezolano maracaibero Juan Carlos Pinedo, entre otros.

Cabe resaltar, que en los últimos años los venezolanos están incursionando en las artes a nivel internacional, con proyección a llegar a la cima de la fama y popularidad.

Pero, ¿quién es Juan Carlos Pinedo, el venezolano que participa en esta serie?

Hace 25 años, con apenas 26 de vida, Juan Carlos salió de Maracaibo a participar en la maratón de la ciudad de Los Ángeles, California, el 28 de febrero de 1992, donde no logró la meta de ganar, pero sirvió para iniciar su sueño como actor de teatro, cine y televisión.

Licenciado en Comunicación Social, egresado de la UNICA, sin ningún tipo de experiencia en su carrera, decidió emprender una nueva etapa de su vida en otras latitudes, escogiendo uno de los países más difíciles para el inmigrante como lo es Estados Unidos.

Sus primeros pasos los dio en la escuela San Francisco City College, donde estudió inglés, paralelo a la actuación.

En San Francisco donde vivió sus primeros 10 años en los Estados Unidos, tuvo la oportunidad de asistir a la prestigiosa American Conservatory Class a tomar clases de actuación, luego emigró a la ciudad de Boston, donde actualmente vive, allí continuo con las clases de actuación e improvisación.

¿Cómo llegaste a formar parte de la miniserie Olive Kitteridge?

Mi rol en la miniserie de HBO comenzó con la audición y no fue hasta 3 meses después que recibí la noticia que había sido elegido por la directora para hacer el papel del oficial de la TSA.

¿Cuál ha sido tu actuación en teatro?

Por casi 2 años fui elenco de la obra teatral “The Donkey Show”, la cual es parte del American Repertory Theater, primera de las 2 más grandes compañías de teatro aquí en Boston, y ART (por sus siglas en Inglés) es parte de Harvard University, así que fui empleado de Harvard University por 2 años lo que me ha servido de una gran experiencia teatral.

Juan Carlos Pinedo, nacido en Maracaibo, hijo de María Rivera y Jorge Pinedo es el quinto de ocho hermanos, nacido el 5 de octubre de 1966. Estudió su primaria en el colegio Santa Teresa de Jesús, el bachillerato entre el Fátima y Claret, perteneciendo a la primera promoción de egresados de la UNICA.

¿Cómo fue el trance entre el teatro y la televisión?

Aquí en Boston he tenido la oportunidad de desarrollar más mi carrera como actor. He actuado en teatro, cine (cortometrajes), comerciales impresos, televisión, radio, programas de entrenamiento en inglés y español, y mi único, pero muy exitoso rol en televisión ha sido la de la miniserie de HBO llamada, Olive Kitteridge donde hago el papel de un oficial de la seguridad del Aeropuerto Kennedy en Nueva York, (TSA) y donde tuve la oportunidad de trabajar al lado de la ganadora de los premios Oscar y Emmy, Frances McDormand.

¿Has hecho doblaje o narración en off?

Sí. Este último año he empezado a hacer más narración de audiobook, teniendo la mayor oportunidad con la serie de libros, “Por Qué Prefiero Ser un Narco”, del escritor venezolano Joaquín Matos.

Ha sido una experiencia de 25 años y contando, porque como bien dice Mark Twain, no he dejado que la “escuela” interfiera con mi educación, y por ello mantengo mis 5 sentidos bien abiertos y así aprender de todo lo que se me presenta en frente todos los días.

¿En Maracaibo estudiaste la actuación?

Comencé estudiando en la Sociedad Dramática de Maracaibo, pero también aprendí mucho actuando en la Universidad Cecilio Acosta con el grupo que formamos La Tinta, bajo la dirección de Carlos Valbuena.

En la Dramática tuve de maestros a Enrique León, Alexis Blanco, Nelly Oliver, Homero Montes, Gerardo Pinedo, Hermmankis Parra, Doris Chávez y Cheo García.

Aquí en los Estados Unidos como te dije clases en el San Francisco City College, American Conservatory Theater en San Francisco, y en Boston he tomado clases con Paul Plum, Art Hennesy, Amanda Hennesy, Lyralen Kaye, clases de improvisación en Improv Boston, y pertenezco al grupo latino de teatro, “Escena Latina”

¿Qué has hecho en los últimos años?

El año pasado tuve la dicha de hacer mi primera Off-Off Broadway show en Brooklyn llamada “The Immortals” (Los Immortales) donde por segunda vez hice el papel de Pablo Picasso. Un sueño hecho realidad hacer de Picasso, porque me puso en contacto más de cerca con uno de los grandes artistas de la historia de la humanidad.

En relación con el cine participé en Oasis, un cortometraje español-canadiense de dos estudiantes de Columbia University. La escritora y directora del corto es la talentosa española Carmen Jimenze, el productor es Chris Boyce, canadiense.

El corto ha recibido varios premios entre ellos en el Festival Internacional de Sevilla en el año 2016 como mejor cortometraje.

“Si Tu Te Vas” es otro cortometraje que esta todavía en post-producción y fue básicamente la tesis de graduación de Pablo Vaca y el equipo de jóvenes de Emerson College, esta escuelas es la más reconocida en los Estados Unidos en cuento a artes cinematográficas se refiere.

La experiencia fue fenomenal, porque tuve la oportunidad de trabajar con un grupo de jóvenes súper talentosos, empezando con Pablo de México quien fue el escritor y director, pero todo el equipo de jóvenes de 21 años, quienes con su talento hicieron que mi trabajo como actor fuera fácil, y muy intenso a la vez, porque lo único que quería darle a ellos era lo mejor de mi, y al final, van a ver una historia hermosa.

Has un resumen de tu trabajo

3 de los shows que han marcado experiencias estupendas: Take Me Out, donde el rol fue secundario, hacienda de un jugador de beisbol de las grandes ligas, pero el primer reto de salir desnudo en el escenario junto a todo el equipo de beisbol. Fue una escena, que te puedes imaginar, las mujeres recordaron muy bien.

Luego, The Donkey Show, que formé parte del American Repertory Theater (Harvard University)

Después esta mi primer y unico Off-Off-Broadway show, The Inmmortals, donde por segunda vez hice el papel de Pablo Picasso, y esa experiencia fue inolvidable, por muchos sentidos

Tengo que hacer referencias a dos obras más que llevo muy dentro de mi corazón, 12 Angry Men, donde hago el papel de un inmigrante y forma parte de un jurado en un caso de asesinato contra un joven de la India.

Finalmente, Cruel Botany, donde tuvo el honor de hacer del personaje principal de la obra de Federico García Lorca, “El Amor de Don Perlimplin y Belissa en su Jardín”, Don Perlimplin en inglés.

Así como Juan Carlos Pinedo, venezolano, viviendo en otro país, que le abrió las puertas de la actuación en teatro y televisión, hay muchos que hoy en día son anónimos al descubierto.

Carmen Zabala