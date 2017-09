Uruguay busca recuperarse ante la aguerrida Paraguay

Septiembre 5, 2017 - 11:51 am

Un duelo interesantísimo se llevará a cabo este martes 05 de septiembre, a partir de las 8:00 PM, hora de Venezuela, en el Estadio Defensores del Chaco de Asunción, en el que se enfrentarán Paraguay y Uruguay, en encuentro válido por la 16ª fecha de las eliminatorias al mundial de fútbol Rusia 2018. Con una victoria, Uruguay se mantendrá más tranquila en la zona de equipos clasificados al mundial, pudiendo, inclusive escalar al segundo lugar, dependiendo de otros resultados. Paraguay necesita la victoria para mantenerse viva en la competencia. Debido a la importancia de una victoria, un empate parece muy poco probable entre ambos seleccionados, es por eso que, según consultas en OddsShark, un empate se paga a +220.

La selección charrúa comenzó con gran impulso las eliminatorias obteniendo victorias con marcadores bastante abultados y, en la mayoría de los casos, permitiendo pocos o ningún gol en contra, inclusive, es por eso que aun después de 4 juegos sin obtener la victoria, todavía poseen el segundo mejor saldo de goles de la eliminatoria después de Brasil. Además, otro factor que juega a favor de los uruguayos es que las últimas dos fechas en las eliminatorias serán contra los dos últimos de la tabla, Bolivia y Venezuela, de los cuales, el juego contra Bolivia será en Montevideo.

Además, Uruguay cuenta con el máximo goleador de las eliminatorias hasta el momento, Edinson Cavani, quien junto al astro Luis Suárez, forman la dupla ofensiva del equipo. Suárez viene de recuperarse de una lesión en la rodilla, y en el último encuentro ante Argentina, no se le vio en su mejor condición física. Sin embargo, el técnico Óscar Tabárez insistirá con el atacante del Barcelona, para este importante encuentro ante Paraguay.

En su última presentación, Uruguay apenas logró un empate sin goles en el Centenario de Montevideo y no ve la victoria en eliminatorias desde el 10 de noviembre del año pasado, cuando venció a Ecuador 2-1 jugando en casa. No obstante, gracias a la presencia de jugadores de la talla de Cavani y Suárez, Uruguay es favorita, según los sitios de apuestas deportivas, para llevarse la victoria en este encuentro, y que lo logren se paga a +160.

Por otro lado, Paraguay, que cuenta con la peor defensa de los equipos que tienen más de 20 puntos en la tabla y es el único de estos que posee saldo negativo de goles, llega a este encuentro resurgiendo de las cenizas después de resultados poco favorables en las últimas fechas, sin embargo, una victoria 3-0 frente a Chile en Santiago, les hizo soñar con la posibilidad de clasificarse al mundial de Rusia.

Actualmente, Paraguay se encuentra en el 7º lugar de la tabla con 21 puntos, apenas 2 por detrás de los cuartos y quintos de la tabla, Chile y Argentina, por lo que una victoria guaraní, combinada con derrotas australes y gauchas los llevaría al cuarto lugar, empatado en número de puntos con su rival de este encuentro. Sin embargo, ese escenario es poco probable, debido a que Argentina se enfrenta a la débil Venezuela en casa, y Chile a Bolivia, aunque en La Paz, lo que siempre es un factor de ventaja para los bolivianos.

Debido a la reacción espectacular que han tenido los paraguayos en el último encuentro, a pesar de no ser favorita para la victoria ante Uruguay, según consultas en OddsShark, un triunfo albirrojo se paga a +175, lo que indica que será un encuentro bastante disputado.

