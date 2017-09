Urosa: No hay garantías ni condiciones para el diálogo

Septiembre 16, 2017 - 7:57 am

El arzobispo de Caracas, cardenal Jorge Urosa Savino, considera que “la fase exploratoria para el diálogo entre el gobierno y la oposición es extemporánea, porque en este momento lo prioritario son las regionales. Ese es el objetivo fundamental. Las elecciones de gobernadores son importantes para establecer el inicio del cambio de gobierno en el país. Ahora no se debe debatir si hay diálogo o no. El diálogo distrae la atención de la oposición sobre algo tan importante como los comicios; si ese no es el objetivo del gobierno, al final es el logro que va a obtener: desanimar al pueblo opositor. Después de las elecciones es que podría evaluarse si se va o no a un diálogo”.

El prelado criticó que la próxima reunión se haya acordado para el 27 de septiembre, a pocos días de las elecciones del 15 de octubre.

“No hay garantías ni condiciones para el diálogo. Todavía no se han cumplido las condiciones expuestas por el cardenal Pietro Parolin en una misiva el 1° de diciembre del año pasado”, dijo.

En la comunicación a la que se refiere Urosa, el cardenal Parolin, secretario de Estado del Vaticano, pidió que “se tomen las medidas necesarias para restituir cuanto antes a la Asamblea Nacional el rol establecido en la Constitución”.

El vocero de la Santa Sede también abogó por que las partes concuerden con el calendario electoral “que permita a los venezolanos decidir, sin dilaciones, su futuro”; también pidió atender la crisis social del país y destacó hace 9 meses que existía un retraso en el cumplimiento de los acuerdos que se alcanzaron en el proceso en el que Unasur y la Iglesia fungieron como mediadores y facilitadores.

“Si nos ajustamos a los señalamientos que ha hecho el Vaticano sobre el incumplimiento de los acuerdos, quizás no estaría participando en esta exploración del diálogo”, afirmó.

El cardenal recordó que este año el clero venezolano ha tenido dos reuniones con el papa Francisco: el 8 de junio, en Roma, y el 7 de septiembre, en Bogotá. Destacó que ambas citas fueron importantes y duraron 50 y 10 minutos, respectivamente. Dijo que la cita en Colombia fue intensa y productiva: “Evidenció que el Papa tiene coincidencia, empatía con el sufrimiento del pueblo venezolano y la gravedad de la situación del país”.

El Nacional