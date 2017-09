Twitter ensaya duplicar el límite de cada tuit a 280 caracteres

septiembre 26, 2017 - 5:42 pm

Twitter anunció este martes un proyecto para probar tuits de hasta 280 caracteres, el doble del límite actual, en su último esfuerzo de impulsar el crecimiento de esta red social.

Twitter, que tiene su sede en San Francisco, dijo que el nuevo sistema, un gran cambio para una plataforma conocida pos sus mensajes de hasta 140 caracteres, es un intento de evitar la “principal causa de frustración” de muchos usuarios.

Can’t fit your Tweet into 140 characters? 🤔

We’re trying something new with a small group, and increasing the character limit to 280! Excited about the possibilities? Read our blog to find out how it all adds up. 👇https://t.co/C6hjsB9nbL

— Twitter (@Twitter) September 26, 2017