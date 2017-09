TSJ solicitó al Parlasur la reincorporción de Venezuela al organismo

Septiembre 14, 2017 - 9:53 pm

El presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Maikel Moreno, sostuvo este jueves un encuentro con representantes de la mesa directiva del Parlamento del Mercosur (Parlasur) realizado en la sede del Máximo Tribunal del país en Caracas.

En la reunión, Moreno ratificó el compromiso del Poder Judicial por mantener el Estado de Derecho a través del respeto a las leyes y la Constitución de la República.

Solicitó a los presentes, como países fundadores del Mercosur, que a través del arbitraje requerido por el Ejecutivo venezolano, cese la suspensión de Venezuela en el bloque regional, reseña el TSJ en nota de prensa.

Aseveró, citado en la nota, que “lo que no puede permitir el TSJ es que se instaure la impunidad como forma de política en este país. Nosotros seguiremos siendo el árbitro, garantizando la estabilidad. Eso no quiere decir que el Máximo Tribunal se está tomando atribuciones que no les están dadas, como fundamento en nuestra Carta Magna nos da la potestad y por intermedio de la Sala Constitucional”.

Por su parte, los representantes del ente internacional agradecieron las atenciones prestadas por la directiva de la máxima instancia judicial venezolana, al tiempo que destacaron sus intenciones de tener nuevamente al país en el Mercosur y Parlasur y afirmaron que su función durante esta visita es la de conocer los fundamentos de trabajo del Máximo Tribunal, los cuales están conscientes que algunos de estos se han distorsionado en el exterior.

AVN