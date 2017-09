Septiembre 14, 2017 - 6:01 pm

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, invitó a los presidentes de Brasil, Colombia y Perú a una cena la próxima semana en Nueva York con la intención de discutir la crisis de Venezuela.

La crisis económica y política en Venezuela, fuente de un 10 por ciento del crudo que se consume en Estados Unidos, estará casi con seguridad en el tope de la agenda cuando Trump reciba a Michel Temer de Brasil, Juan Manuel Santos de Colombia y Pedro Pablo Kuczynski de Perú el lunes por la noche en la Torre Trump, dijeron diplomáticos.

“Trump necesita demostrar que tiene buenos amigos en la región que comparten una agenda con Estados Unidos, pero no estoy seguro de que vaya a obtener lo que necesita”, dijo un diplomático brasileño, quien pidió que no se mencionara su nombre porque no podía hablar públicamente sobre el tema.

Personal de la Casa Blanca confirmaron que Trump asistirá a una cena con varios líderes latinoamericanos el lunes por la noche y que la crisis de Venezuela será el principal tópico de discusión. Los mandatarios también hablarán sobre Cuba, dijo uno de los funcionarios.

