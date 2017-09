Septiembre 12, 2017 - 4:11 pm

El diputado de la Asamblea Nacional, Tomás Guanipa, negó este martes que la oposición vaya a participar mañana en un supuesto encuentro con el gobierno nacional en República Dominicana.

“Aquí no ha habido ningún anuncio oficial de la Unidad sobre el tema y no existe ningún tipo de conversación que esté prevista al respecto, no tengo idea de por qué se dio esa declaración del canciller francés, estamos muy sorprendidos”, respondió al ser consultado sobre el supuesto encuentro entre gobierno y oposición anunciado por Francia.

El canciller francés informó la mañana de este martes que representantes del Gobierno venezolano y de la oposición mantendrán una ronda de conversaciones en República Dominicana mañana y advirtió que las autoridades de Caracas se arriesgan a ser sancionadas por la Unión Europea si no participan.

