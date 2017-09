Tomar transporte en Maracaibo, de la angustia a la desesperación

septiembre 21, 2017 - 4:59 pm

A las 5:00 de la mañana se levanta Alexander Bracho, solo para una hora después estar en la parada de bus dando inicio a su calvario de todos los días que no son los clientes que tiene como abogado. Él es uno de los cientos de usuarios que sabe porqué la historia de tomar transporte en Maracaibo ha pasado de la angustia a la desesperación.

“Yo vivo en Sierra Maestra. Solo pasan dos buses y no me monto en ninguno porque van repletos. Uno se asfixia y aparte de eso atracan. La gente va de banderilla en las puertas. En cada curva siento que se van a voltear. Aunado a todo he sido víctima de los atracos en esos buses. Se montan los malandros y roban a los que van parados de primero. También arrebatan carteras. Todo es un desastre, un verdadero infierno”, describe.

Entonces, Alexander espera los carritos para llegar al centro, donde se burlan de las tarifas establecidades de Bs. 400 corto y Bs.600 largos. O pagan 1.200 bolívares o no se va nadie en unos vehículos tan deteriorados que los pasajeros temen por su seguridad. Los conductores piden aumento, pero no esperan a que las autoridades lo oficialicen.

“De ahí llego a la parada de Primero de Mayo, donde espero hasta dos horas en una cola hasta que llegue el carrito. Todo es una odisea y las horas pico van de 7:00 am a 8:30 am. en la mañana y de 4:00 pm. a 6:00. en la tarde. La flota de transporte ha bajado por la falta de repuesto”, asegura.

Las historias van a vienen en las colas, en las eternas paradas de las avenidas y viajan en las pocas unidades de transporte público que quedan en la ciudad. La flota del Metro de Maracaibo está parada tras los daños sufridos durante las protestas protestas políticas efectuadas en meses pasados y esto ha empeorado la situación que viven los usuarios. No hay ruta que se escape al problema Delicias, San Jacinto, Primero de Mayo, Haticos, Veritas, C2, Sabaneta, Pomona, La Concepción y la lista parece interminable.

“Nos deberíamos llevar hasta una muda de ropa porque los carros están tan destartalados que salen resortes por todos lados y no pocas veces se le engancha la vestimenta. Hasta se puede quedar desnudo”, expresa Eli Silva, mientras espera el carrito por puesto.

Los usuarios exigen presencia de fiscales de transporte. La arbitrariedad manda. No hay control. Los buses suben y suben pasajeros violando el peso límite y los usuarios se embarcan desesperados, apretujados, soportando el calor y la falta de aire. Los carritos pasan a una cuadra de las paradas montando a gente que no está en la cola pero que sí está dispuesta a pagar lo que piden, mientras los que están desde temprano miran con impotencia y con el cansancio de la espera concentrado en sus piernas.

“Esto es un caos en todas las paradas de transporte de todo Maracaibo. No hay valores ni de parte del conductor ni de parte de los usuarios. Los carros no sirven y no hay autoridad que inspeccione las faltas que cometen las pocas unidades en funcionamiento. Creo que los funcionarios del Imtcuma deberían hacer algo. Muchos choferes colocan de manera infraganti paradas paralelas”, expresó Jhon Salas, de 65 años.

Las caras de angustia se ven reflejadas en personas de todas las edades. El cansancio de la espera obliga a sentarse en las aceras a las madres con los niños en brazos, los abuelos esperan. No hay condición ni edad que se respete en la desesperación por el trasporte en Maracaibo.

Maidolis Ramone Servet

Fotos: David Moreno

Noticia al Día