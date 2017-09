septiembre 27, 2017 - 10:39 pm

La magia de Tiger Woods podría no volver a aparecer en un campo de golf. El legendario golfista estadounidense dijo el miércoles ser “optimista” respecto a su futuro como deportista, aunque al mismo tiempo reconoció públicamente que podría no volver a jugar.

El exnúmero uno del mundo ganó en 2008 el último de sus 14 títulos en torneos major. El estadounidense, de 41 años, ha jugado solamente seis rondas competitivas en los últimos dos años, en medio de una compleja recuperación de una serie de operaciones de espalda.

Habla sobre su futuro

“Sí, definitivamente. No sé qué me depara el futuro”, dijo el miércoles Woods en una rueda de prensa antes del inicio de la Presidents Cup al ser consultado sobre si piensa en la posibilidad de no volver a competir.

“No sé lo que significa 100 por ciento sano tras ocho cirugías, pero trataré de estar lo más cerca que pueda de ese número”, destacó en su primera rueda de prensa desde que fue arrestado en mayo acusado de conducir bajo los efectos de las drogas.

Las investigaciones policiales posteriores encontraron que había consumido varios medicamentos de venta bajo prescripción.

“En términos generales, soy optimista respecto al progreso. El dolor se ha ido, pero no sé cómo se comportará mi cuerpo cuando empiece a jugar. Me va a tomar tiempo darme cuenta de mi capacidad para jugar, pero no estoy apurado”, agregó Tiger Woods.

Agencias