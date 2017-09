septiembre 23, 2017 - 6:42 pm

“Juan Pablo Guanipa a la Gobernación”, “Juan Pablo, amigo, el pueblo está contigo”, gritaron al unísono seguidores de las fuerzas activas de la unidad opositora de la región durante el lanzamiento a la candidatura por la Gobernación del representante de la MUD en Zulia, la tarde de este sábado.

“Desde que era pequeño me preguntaba qué significaba la palabra ‘joven’ y me explicaban que la juventud no se medía por la edad. Conozco a jóvenes de 80 años y a viejos de 17. La juventud es una actitud ante la vida. Estamos viviendo un momento grave. Debemos ser jóvenes libertadores. No es casualidad que inicie mi campaña con un mensaje a la juventud. Doy gracias al apoyo de todos los jóvenes. Necesitamos un cambio y tenemos el gran reto de cambiar al Zulia y a toda Venezuela”, expresó Guanipa en una concentración realizada en la cancha Valle Claro, de la parroquia Raúl Leoni.

El candidato señaló que el país no estaba bien, pero aseguró que estará mucho mejor y que una campaña electoral, que describió como inagotable, lo llevará a la Gobernación del estado Zulia.

Diversos jóvenes intervinieron durante el evento, entre ellos Luis Alfonzo Agruirre, gaitero de 22 años, quien expresó que lo mejor que podían hacer los zulianos por el estado era votar por el candidato de la oposición el próximo 15 de octubre.

“Cuando yo tengo a mi madre enferma no me voy a otra casa y nuestra madre es Venezuela. Yo creo que se merece que nos quedemos aquí y que los que se han ido vuelvan. Debemos votar todos por un verdadero cambio y el cambio es desde la base. Por eso debemos ir a votar por Juan Pablo Guanipa”, expresó Aguirre.

La actividad estuvo conformada por representantes de todos los partidos de la Mesa de la Unidad, quienes comenzaron a concentrarse desde las 3:30 de la tarde.

“Un aplauso a los jóvenes que perdieron la vida protestando y también a los presos y a los perseguidos. Yo no critico a los que se han ido del país en búsqueda de mejores oportunidades, pero me quito el sombrero ante los jóvenes que a pesar de las crisis, de los problemas y las humillaciones decidieron quedarse para luchar por Venezuela. Luchemos por cambiar al Zulia y volver a unir a las familias de tal manera que nuestro país sea un país de oportunidades. En eso basaré mi gestión, en generar oportunidades”, declaró Guanipa.

Agregó que en las próximas elecciones regionales el pueblo decidirá por un proyecto para acabar con el hambre, la desnutrición y la falta de igualdad.

“Quien quiera que esta región salga adelante debe votar por Juan Pablo Guanipa. Me comprometo a recuperar la beca Jesús Enrique Lossada y a abrir puertas de progreso. Tenemos que ser jóvenes en todo el sentido de la palabra. Tenemos que ser jóvenes para toda la vida. Conocen mi carrera política. Saben que no ha sido fácil. Tienen una gran responsabilidad durante estos 22 días de campaña. No es que nos vamos a dormir y amaneceremos electos el 15 de octubre. Tenemos que salir a escuchar a la gente. Dios es muy sabio y por eso nos dio dos oídos y una sola boca. Tenemos que escuchar, más que hablar, y así encontraremos soluciones a los problemas de la gente”, exhortó el candidato de la MUD.

Maidolis Ramones Servet

Fotos: José López

