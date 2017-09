Taylor Swift lanza nuevo sencillo ‘Ready For It’

Septiembre 4, 2017 - 4:17 pm

La cantante estadounidense Taylor Swift ha revelado el nombre de su segundo single denominado Ready for it, a tan solo una semana del estreno de Look what you made me do, el primer sencillo de su nuevo disco Reputation.

Este primer single ha dado mucho de que hablar, ya que, en el video se evidencia la ira de Taylor hacia todas las personas que se han dedicado a hablar mal de su reputación, incluyendo al rapero Kanye West, quien también se ha encargado de mal poner a la cantante en repetidas ocasiones.

Hasta ahora, la artista únicamente ha publicado el audio de la canción Ready for it, con una imagen fija de ella de fondo en la pantalla. El tema, compuesto por ella misma en colaboración con Max Martin, Shellback y Ali Payami, suma ya más de tres millones de reproducciones.

Este nuevo disco, Reputation, saldrá a la venta el 10 de noviembre, pero ya se puede reservar en plataformas como iTunes o Target.

Noticia al Día/Marca