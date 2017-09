septiembre 20, 2017 - 2:44 pm

El presidente de la Superintendencia de Bancos Sudeban, Antonio Morales, informó este miércoles que el billete de 100 bolívares se mantendrá en circulación indefinidamente.

Como se recordará, este 20 de septiembre se vencía una nueva prórroga del billete. Sin embargo, Morales dijo que ”el billete de cien se necesita en circulación”.

Igualmente, desestimó la propuesta del diputado opositor José Guerra, quien habló de la necesidad de colocar tres ceros al billete de cien. ”Esa propuesta del diputado no es algo nuevo, esto no es algo que no se haya previsto”.

Recalcó que se trabaja en los nuevos billetes que tendrá el cono monetario en los próximos meses,” se están tomando las previsiones para que la población tenga a finales de año el efectivo que necesita”.

Indicó que el Banco Central de Venezuela ya tiene un cronograma que se informará al país sobre la entrada en vigencia de billetes de alta denominación que serán fabricados por la Casa de la Moneda.

Por otra parte, confirmó en entrevista a Union Radio que no debe haber limitaciones para la cancelación de dinero en agencias bancarias y reiteró que los avances de efectivo están prohibidos en cualquier tipo de establecimiento comercial.

Morales informó que Sudeban en conjunto con el Banco Central de Venezuela y el gabinete económico han tomado medidas importantes para mitigar el problema de escasez de dinero en efectivo.

Explicó que desde hace tres meses ”detectamos como se venía incrementando la demanda de efectivo, y las remesas aumentaron casi el doble, en este momento uno de los factores que hemos detectado es que el dinero llega a los bancos, lo dan a la ciudadanía, pero no está retornando, ese circulante no vuelve a su ciclo normal porque algunos locales comerciales se quedan con este efectivo para pedir comisiones y dar esos avances”.

Denunció que algunos locales comerciales se han convertido prácticamente en agencias bancarias, “los locales están dando efectivo a cambio de cobrar comisiones”.

A su juicio, hay complicidad con las procesadoras de pago y algunas agencias de bancos en la utilización de puntos de ventas que desvían su uso. Agregó que unos 1851 puntos de pago están en investigación por prestarlos para dirigirlos a otra función distinta.

Morales hizo un llamado a la colectividad a denunciar ante Sudeban esta práctica. “Necesitamos que denuncien a los locales que están haciendo estos cobros ilegales”.

Mafias del dinero

Explicó que el BCV ha entregado el doble y hasta el triple de remesas y cuestionó que hoy día ”el dinero en efectivo es una mercancía, un bien de uso que no se consigue y las mafias la están utilizando para sus negocios”.

Para Morales el contrabando de extracción hacia Colombia está impactando en esta problemática. ”Los billetes de alta denominación ya están de aquel lado, y el billete de 20 lo compran en 25 mil, eso es una guerra que aumenta el contrabando de extracción”.

Morales abogó por la utilización de las herramientas de pago electrónico y pidió a las agencias bancarias aumentar los montos de retiro de cajeros.

Noticia al Día/ Unión Radio