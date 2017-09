Septiembre 12, 2017 - 5:25 pm

Soriangel Elizabeth Martínez Gutiérrez, de apenas dos años de edad, primero fue castigada a golpes por su madre, María de Los Ángeles Gutiérrez, de 20 años y luego, su actual pareja desde hace seis meses, Argenis Pino, de 27, siguió sus pasos violentos contra la niña, presuntamente golpeándola en la cabeza en un arranque de celos al sospechar que su mujer le era infiel.

Alexi Balza, la madre de este hombre, con quien habita en la casa 69B-62, en la calle 69 del barrio 19 de Abril de Maracaibo, cerca de la C-3, dijo llorando que a eso de las nueve de la mañana de ayer, encontró a la pequeña sin vida cuando la fue a despertar. “Le decía, sori, parate, pero no respondía. Al voltearla le vi que tenía mocos en la nariz y sangre en la boca”, confesó esta mujer esta mañana en la casa de la abuela paterna de Soriangela, donde ya se encontraba dentro de su ataúd.

Comentó que ella le cuidaba la niña a María de Los Ángeles y esta le pagaba por ello. La joven de 20 años se había separado del padre de la bebé, José David Martínez (23) y desde hace seis meses mantenía una relación con Argenis Pino, hijo de Alexi Pino.

Según la abuela paterna del infante, María de Los Ángeles, quien se dedicaba a vender café en Mercasur, le pegaba constantemente a su hija Soriangela y aseguró que el domingo por la tarde la volvió a golpear por causas que dijo desconocer.

Ese mismo día, a las 8:30 de la noche, relata Alexi Balza, que su nuera, le dijo que le cuidara a la niña pues tenía que ir a trabajar en Mercasur. “Se la dio a mi hijo y 1.200 bolívares para que le comprara una teta de leche y azúcar para el tetero”, dijo llorando en medio del velorio.

Ya Balza estaba al tanto de las horas en que Soriangela pedía su alimento. “Ese domingo la pequeña me pidió tete pero quería que se lo diera en el vaso y así se lo tomó. Luego la acostamos y en la mañana, me pareció extraño que no se despertara temprano a pedir tetero, Cuando fui a despertarle la encontré inconsciente. La llevamos al CDI pero ya estaba sin vida”, relató Alexi.

Hasta ayer en la tarde, la muerte de la infante era considerada por sus parientes y entorno como algo producto de un problema orgánico. Su madre acudió a la morgue pero cuando los patólogos que practicaron la autopsia determinaron que tenía golpes y hematomas en la cabeza, se comunicaron con los detectives y María De Los Ángeles, su suegra Alexi y su pareja Argenis Pino, fueron llevados a la División de Homicidios. Horas después, la mujer mayor fue liberada y dejaron detenidos a la madre y el padrastro.

Trascendió que Pino se enteró de que su mujer le había mentido. Le dijo el domingo por la noche que iba a trabajar pero le aseguraron que la habían visto “rumbeando” con otro hombre. No fue hasta el otro día cuando María de Los Ángeles se presentó a buscar a su hija pero ya estaba muerta. Los investigadores determinaron que Argenis Pino se llenó de celos e ira y al escuchar a la niña llorando, la castigó golpeándole la cabeza. Se indaga si ya Soriangela traía una secuela de golpes al ser presuntamente también castigada por su madre.

Los dos presuntos responsables de la muerte de la niña permanecen presos en el CICPC y mañana serán presentados ante el juez.

