Septiembre 4, 2017 - 11:04 am

En los siguientes paises que te mencionaremos abundan las mujeres y faltan los hombres

Hay muchos países los cuales se destacan mayormente por sus ciudades geograficas pero pocos conocen estos países que sobresalen por unas sin fin de mujeres , sabías que para cada 1.6 hombres hay 10 mujeres .

Sin embargo País por País existen una gran variedad de diferencias , y no es que existe una gran población de Mujeres si no que estas ciudades no hay muchos hombres según análisis recientes .

Debido a esta carencia de Hombres a afectado en demasiado a otros indicadores politicos y economicos como por ejemplo niveles de natalidad muy bajos y así complicando la producción y desarrolo de los países.

Para los politicos de estos países es todo un problema ya que con cada generación se nota aún la baja en la densidad demográfica , es decir que cada tiempo que pasa hay cada vez menos personas por la falta de hombres y lo más probable que después de ver esta lista no faltara algún hombre aventurero que viaje a estos países los cuales se mencionaran.

El primero es : Las Islas Marinas del Norte que se encuentra en el Pacifico , en esto hay 0.93 de hombres por cada Mujer , Imaginate .

El segundo País es : Hungría donde tiene 0.91 de hombres por cada mujer , es una tierra donde dio nacer al famoso harry .

El tercer País es : Bielorrusia , un país Europeo donde tiene a unas grandes tenistas y tiene 0.87 hombres por cada mujer.

El cuarto País es Rusia donde es la tierra de osos pardos , donde hay 0.86 hombres por cada mujer en el País y dicen que tienen mujeres muy luchadoras.

El Quinto País es Ucrania , es un lugar famoso por no ser Rusia y ser mas radiactivo que GOXILIA , un País europeo que tiene 0.85 hombres por cada 1 mujer.

El Sexto País es Estonia , no se sabe que hay ahí pero hay 0.84 de hombre por cada mujer , ¡Impresionante!

El Septimo País es la Comunidad Novoia do Cordeiro en Brasil , pues solo tiene aproximadamente 600 mujeres de entre 25 a 35 años el cual pocos conocen.

El Octavo y ultimo País es MEXICO , aun que no puedan creerlo dicen que hay 2.8 millones de mujeres más que hombres algo que a los hombres a enloquecido ya que dicen que tienen las mujeres más hermosas en esta País , a continuación te muestro un vídeo donde puedes conocer más de ello.

