Secundaria política (Jesús Castillo Molleda)

Septiembre 11, 2017 - 10:29 am

Luego del proceso de las primarias efectuadas en todo el país por parte de la Mesa de la Unidad (MUD) para elegir quienes serán los abanderados en las elecciones a gobernador, ya los candidatos se encuentran completos por parte de los sectores polarizados en compañía de algunas opciones independientes que de seguro en los próximos días anunciaran apoyos o renunciaran debido a que sus propuestas quedaran diluidas aunado a las múltiples heridas que se abrieron en este proceso electoral las cuales deben ser resueltas de inmediato. En el caso del Estado Zulia el comportamiento de algunos voceros quienes afirmaron que Un Nuevo Tiempo tiene practicas chavistas y lo catalogaron de “Chavismo Azul”, así como los hechos bochornosos ocurridos en algunos centros de votación entre la dirigencia de UNT y PJ deben llamar a la reflexión en esta nueva etapa de la lucha política debido a que las primarias son un método de elección interno en donde el ganador debe ser respaldado por el perdedor, si esto no ocurre el candidato del PSUV, Arias Cárdenas, a pesar de contar con 17.3 % de niveles de aceptación de su obra de gobierno, podría ser reelecto debido a las divisiones dejadas en este proceso de primarias.

No es tan sencillo enfrentar la etapa que viene, el estado Zulia cuenta 21 municipios, con 1.355 centros de votación, 4.772 mesas de votación y 2.404.004 electores, lo que significa que solo para cubrir los centros de votación con testigos electorales y miembros de mesa se necesitan mínimo 14.316 personas adicionalmente se necesitan movilizadores, personal de logística y de reserva para cubrir a los testigos electorales que fallen o se fatiguen durante la jornada, esta campaña será dura debido a que el gobernador Arias no se separará del cargo siendo así un gobernador candidato que contará con todos los programas del gobierno nacional, CLAP, mi casa bien equipada, misión vivienda, chamba juvenil, programas de becas, inversión en infraestructura, servicios, salud, educación, ayudas económicas y con una comisión de la verdad de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) que podría inhabilitar al candidato de la MUD o destituirlo, en caso de resultar ganador en las elecciones regionales y no tomar juramento ante esta institución.

El estado Zulia es extenso por lo que se necesitará visitarlo de nuevo en campaña, eso requiere de una gran logística y de muchos recursos económicos lo que obliga a buscar mucha ayuda, a pesar del gran rechazo que mantiene el gobierno nacional, que hoy alcanza el 76% y se piense que es suficiente, pues la abstención presentada en las primarias deben alertar al comando de campaña de la MUD Zulia la cual debe trabajar en la motivación a votar para evitar altos niveles de abstención que serían muy perjudiciales para lograr ganarle a Arias.

En el contexto nacional, si el gobierno por lo menos logra ganar unas 10 gobernaciones anunciaran que las elecciones para elegir a los alcaldes serán en diciembre lo que desataría de nuevo los demonios en la MUD. El gobierno ha demostrado de lo que es capaz de hacer, por lo que subestimarlo sería un error. Son momentos de pedir disculpas por los errores cometidos, son momentos de ser incluyentes, son momentos de ser visionarios y comprender que para gobernar en estas circunstancias se debe contar con muchos aliados y tomar en cuenta al capital humano formado este donde este. La soberbia no es una buena aliada en estos momentos la humildad debe ser el norte para lograr la unidad necesaria que se necesita para vencer al adversario común el cual va a diseñar su plan de campaña para ganar las elecciones. Como lo dijo Guy Mollet “La coalición política es el arte de llevar el zapato derecho en el pie izquierdo sin que salgan callos.”

S.H. Jesús Castillo Molleda (Politólogo, Profesor, Emprendedor, Locutor)